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    «Ліверпуль» знищив «Манчестер Юнайтед» разом з Роналду

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    Мохамед Салах зробив хет-трик у матчі з манкуніанцями - «Ліверпуль» знищив «Манчестер Юнайтед» разом з Роналду
    Мохамед Салах зробив хет-трик у матчі з манкуніанцями
    Фото з відкритих джерел

    Один з лідерів чемпіонату Англії забив манкуніанцям п’ять «сухих» м’ячів

    Відчутного облизня отримав «Манчестер Юнайтед» у матчі 9-го туру чемпіонату Англії проти «Ліверпуля». Манкуніанці приймали на «Олд Траффорд» лідера чемпіонату і отримали в свої ворота п’ять «сухих» м’ячів. Хет-трик у матчі зробив нападник «червоних» Мохамед Салах.

    «Манчестер Юнайтед» виглядав безпорадним. Маючи в складі гравців на пів мільярда євро, як цілісна команда він зовсім не виглядав. Не виправдалися й сподівання на Роналду. Проти «Ліверпуля», де все працює як злагоджений механізм, зірки можуть вирішити долю епізоду, але аж ніяк не матчу.

    Чотири голи влетіли у ворота господарів ще в першому таймі. Постаралися Діогу, Кейта і двічі – Салах. Мохамед забив і після перерви, оформивши хет-трик.

    Додамо, що на 60-й хвилині не витримали нерви у чемпіона світу Поля Погба, який на рівному місці заробив вилучення. Але на той час гру вже було зроблено - 5:0.

    Додамо, що гравці господарі заробили, крім вилучення, шість попереджень. Серед порушників виявився і Кріштіану Роналду.

    Раніше «Вест Гем» без Ярмоленка здолав «Тоттенгем».

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Ліверпуль» знищив «Манчестер Юнайтед» разом з Роналду