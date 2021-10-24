«Ліверпуль» знищив «Манчестер Юнайтед» разом з Роналду

Один з лідерів чемпіонату Англії забив манкуніанцям п’ять «сухих» м’ячів

Відчутного облизня отримав «Манчестер Юнайтед» у матчі 9-го туру чемпіонату Англії проти «Ліверпуля». Манкуніанці приймали на «Олд Траффорд» лідера чемпіонату і отримали в свої ворота п’ять «сухих» м’ячів. Хет-трик у матчі зробив нападник «червоних» Мохамед Салах.

«Манчестер Юнайтед» виглядав безпорадним. Маючи в складі гравців на пів мільярда євро, як цілісна команда він зовсім не виглядав. Не виправдалися й сподівання на Роналду. Проти «Ліверпуля», де все працює як злагоджений механізм, зірки можуть вирішити долю епізоду, але аж ніяк не матчу.

Чотири голи влетіли у ворота господарів ще в першому таймі. Постаралися Діогу, Кейта і двічі – Салах. Мохамед забив і після перерви, оформивши хет-трик.

Додамо, що на 60-й хвилині не витримали нерви у чемпіона світу Поля Погба, який на рівному місці заробив вилучення. Але на той час гру вже було зроблено - 5:0.

Додамо, що гравці господарі заробили, крім вилучення, шість попереджень. Серед порушників виявився і Кріштіану Роналду.

Раніше «Вест Гем» без Ярмоленка здолав «Тоттенгем».

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