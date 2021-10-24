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    «Вест Гем» без Ярмоленка здолав «Тоттенгем»

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    Мічейл Антоніо святкує переможний гол - «Вест Гем» без Ярмоленка здолав «Тоттенгем»
    Мічейл Антоніо святкує переможний гол
    Фото з відкритих джерел

    «Молотобійці» забралися на четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії

    Український нападник Андрій Ярмоленко, схоже, гратиме за «Вест Гем» переважно в євротурнірі та кубкових англійських змаганнях. Там він гравець основного складу, а ось у Прем’єр-лізі місця серед 11-ти найкращих гравців молотобійців» для нього не знаходиться. В грі проти «Тоттенгема» в 9-му турі чемпіонату Англії Андрій залишився на лаві запасних, а його команда здолала суперників – 1:0. Єдиний гол у зустрічі на рахунку гравця з Ямайки Мічейла Антоніо.

    Завдяки цій перемозі «Вест Гем» піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці.

    В інших матчах туру «Челсі» розбив «Норвіч» – 7:0, «Манчестер Сіті» – «Брайтон» – 4:1, «Водфорд» – «Евертон» – 5:2, «Арсенал» – «Астон Віллу» – 3:1.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Вест Гем» без Ярмоленка здолав «Тоттенгем»