«Вест Гем» без Ярмоленка здолав «Тоттенгем»

«Молотобійці» забралися на четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії

Український нападник Андрій Ярмоленко, схоже, гратиме за «Вест Гем» переважно в євротурнірі та кубкових англійських змаганнях. Там він гравець основного складу, а ось у Прем’єр-лізі місця серед 11-ти найкращих гравців молотобійців» для нього не знаходиться. В грі проти «Тоттенгема» в 9-му турі чемпіонату Англії Андрій залишився на лаві запасних, а його команда здолала суперників – 1:0. Єдиний гол у зустрічі на рахунку гравця з Ямайки Мічейла Антоніо.

Завдяки цій перемозі «Вест Гем» піднявся на четверту сходинку в турнірній таблиці.

В інших матчах туру «Челсі» розбив «Норвіч» – 7:0, «Манчестер Сіті» – «Брайтон» – 4:1, «Водфорд» – «Евертон» – 5:2, «Арсенал» – «Астон Віллу» – 3:1.

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