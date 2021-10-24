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    «Реал» здолав «Барселону» і повернувся на перше місце в Прімері

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    Тренер &laquo;Реала&raquo; Карло Анчелотті вперше переміг на стадіоні &laquo;Барселони&raquo; - «Реал» здолав «Барселону» і повернувся на перше місце в Прімері

    Тренер «Реала» Карло Анчелотті вперше переміг на стадіоні «Барселони»

    Фото з відкритих джерел

    В чемпіонаті Іспанії зустрілися суперники «Шахтаря» і «Динамо» в Лізі чемпіонів

    «Барселона», яка на тижні мінімально перемогла київське «Динамо» в третьому турі Ліги чемпіонів (1:0), приймала «Реал», який розтрощив «Шахтар» на НСК «Олімпійський» (5:0). Ель-класіко в Іспанії вийшло чарівним. Перемогли «вершкові», але лише завдяки досвіду своїх футболістів. Каталонці ні в чому не поступалися «Реалу», а долю гри визначило підключення до атаки Давіда Алаби на початку зустрічі. Надалі «Барселона» частіше володіла м’ячем, завдала більше ударів по воротах, а забити змогла вже в доданий арбітром час і за рахунку 2:0. На гол Лукаса відповів Агуеро – 2:1.

    В іншому матчі туру «Севілья» здолала «Леванте» з хокейним рахунком – 5:3.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Реал» здолав «Барселону» і повернувся на перше місце в Прімері