Прецедент для України: у Греції за легкоатлетичні змагання в залах і на повітрі платитимуть однакові преміальні

Грецький парламент вніс поправки в законодавство

Грецькі колеги подали добрий приклад українським легкоатлетам у контексті відстоювання прав статусності офіційних змагань рівня чемпіонатів світу і Європи в приміщеннях і прирівняння їх до стартів на відкритому повітрі.

Олімпійським чемпіонкам зі стрибків з жердиною Катеріні Стефаніді та з потрійного стрибка Параскеві Папахрісту не потрібно повертати преміальних за медалі, зароблені на чемпіонаті світу у приміщенні 2016 року після роз'яснення змін до закону грецькою владою.

Раніше «Главком» розповідав, що 30-річна Папахрісту, яка виграла бронзову медаль на чемпіонаті світу в Портленді, довелося вжити юридичних заходів, щоб відхилити вимогу повертати бонуси, отримані в грудні 2018 року, протягом п’яти днів. Чемпіонка світу-2017 та чемпіонка Європи 2016-го і 2018 рокків Стефаніді тоді заявила, що стурбована, що грецьке Міністерство культури і спорту анульовує оплату медалей, здобутих на легкоатлетичних змаганнях у приміщенні з метою економії коштів і побоюється, що це вплине на розвиток виду спорту в країні.

Однак після повторного допису в Twitter Стефаніді заявила, що заступник міністра культури і спорту Лефтеріс Авґенакіс та генеральний секретар департаменту Ґеорґе Мавротас відповіли у своєму Twitter, що розпочалася процедура «виправлення проблеми». Офіційні особи сказали Стефаніді, яка зараз готується захищати свій титул на перенесених на наступне літо Олімпійських іграх у Токіо, що вони готують законодавчі корективи.

«Це доповнює і уточнює ту частину закону, яка є трохи розмитою», - сказала Стефаніді Insidethegames. - Отже, виходячи з цього нового законодавства, змагання в приміщенні вважаються такими ж важливими, а отже повинні преміюватися, як і чемпіонати на відкритому повітрі. Це законодавство також включає чемпіонати Європи з плавання, які проводяться у 25-метровому басейні (у них після змін у законі була проблема схожа з легкоатлетами). Закон пройшов через парламент минулого тижня і вже прийнятий. Тому єдине, на що ми чекаємо, - його розміщення в газеті уряду. Тоді він стане офіційним».

Грецьке міністерство культури і спорту вже більше 20 років пропонує бонуси за всі медалі, як у приміщенні, так і поза ним. Але внаслідок недавньої економічної кризи в країні закон був змінений таким чином, що спортсмени, які заробили більше однієї великої медалі за певний рік, отримали б лише повні преміальні за свої «найкращі» досягнення відповідно до загальновизнаного порядку олімпійських, світових та європейських змагань, а додаткові досягнення становлять лише 20 відсотків суми бонусу.

«Генеральний секретар сказав, що питання полягає в тому, як пишеться закон, - додає Стефаніді. – Річ у тім, що закон діє з 1999 року, тож насправді хтось вирішив трактувати його інакше. Закон ніколи не робив різниці між змаганнями на повітрі і в приміщенні, але одна його частина, яка була справедливою щодо них, була досить розпливчастою, говорила лише про нагородження найважливішого чемпіонату світу чи Європи у році. З огляду на це виникало подвійне трактування. Один із варіантів: «У кожному календарному році, якщо є два чемпіонати світу або два чемпіонати Європи, нам потрібно обрати важливіший». Але другий варіант: «Для кожного виду спорту, якщо є два чемпіонати світу або два чемпіонати Європи, нам потрібно обрати один з урахуванням важливості і нагородити лише за один». Закон роками читався у першому варіанті, але чомусь нещодавно було вирішено, що його збираються трактувати як варіант №2. З цього почалася проблема».

На запитання, чи відміна преміальних за виступи на змаганнях у приміщенні змусила б її скоригувати плани на 2021 рік щодо участі в чемпіонаті Європи в приміщенні, який відбудеться в Торуні (Польща) 5-7 березня та чемпіонату світу в залі, який переплановано в Нанкіні (Китай) на 19-21 березня, Стефаніді заперечила.

«Думаю, якби Міністерство вирішило не преміювати за медалі чемпіонатів у приміщенні, я б все ж спробувала змагатися, але потенційно підходила би до тренувань та піків трохи інакше, - сказала Катеріні. - Думаю, що більшість спортсменів мого віку змагатимуться лише тому, що статус чемпіонатів у приміщенні піднявся до змагань на відкритому повітрі. Однак якби Міністерство вирішило не нагороджувати за змагання у приміщенні і певним чином знецінити його, наступне покоління мало б набагато нижчу мотивацію до участі у «закритих» чемпіонатах. І це мало б сенс, оскільки цей час можна витратити на кращу підготовку до чемпіонату на відкритому повітрі. Греція за останні роки здобула багато медалей на чемпіонатах у приміщенні, і загалом, думаю, це було б великою втратою для всіх».

Зауважимо, що цьогоріч у лютому в Україні виник схожий інцидент з преміальними за легкоатлетичні змагання в приміщенні. Тоді відкриту незгоду з неотриманням бонусів за бронзу з бігу на 800 м на Євро-2019 у приміщенні висловила Ольга Ляхова. Спортсменка змогла довести, що дистанція 800 м у залі нічим не відрізняється від дистанції 800 м на стадіоні, хоча в першому випадку коло складає 200, а в другому 400 метрів. Як наслідок, тодішній президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул пообіцяв клопотати перед Мінмолодьспортом про зміну нормативних актів і публічно вибачився перед спортсменкою «за відчуття несправедливості, яке було в неї весь цей час», пообіцявши, що «компроміси, які дозволять атлетці вдало підготуватися до Олімпійських ігор, будуть знайдені».

Чи були вони знайдені з огляду на те, що нещодавно пан Гоцул за підсумками звітно-виборної конференції ФЛАУ позбувся своєї посади, наразі невідомо. Разом із тим, додамо, міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт, коментуючи цю ситуацію «Главкому», говорив, що виплата преміальних за легкоатлетичні змагання в приміщенні породжує прецедент, який дозволить претендувати на бонуси в схожих ситуаціях представникам інших видів спорту. Іншими словами, міністр теж вважає, що легка атлетика в приміщенні чимось відрізняється від легкої атлетики на стадіоні.

Виходячи з цього, на основі грецького прецеденту українським атлетам вочевидь буде простіше доводити свою правоту в прирівняннні змагань у приміщенні зі змаганнями на повітрі в майбутньому.