В УЄФА також заявили, що підготовка до фіналу проходить добре

Виконавчий директор UEFA Events SA Мартін Каллен розповів про підготовку Києва до проведення фіналу Ліги чемпіонів-2018. За його словами, підготовка до фіналу проходить добре, однак залишаються певні моменти, над якими необхідно працювати. Як відомо, на днях Каллен відвідав Київ. «На порядку денному було лише одне питання, яке включає в



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Мартін Каллен та Андрій Павелко . Фото: ФФУ





В УЄФА також заявили, що підготовка до фіналу проходить добре

Виконавчий директор UEFA Events SA Мартін Каллен розповів про підготовку Києва до проведення фіналу Ліги чемпіонів-2018.

За його словами, підготовка до фіналу проходить добре, однак залишаються певні моменти, над якими необхідно працювати.

Як відомо, на днях Каллен відвідав Київ.

«На порядку денному було лише одне питання, яке включає в себе багато більш конкретних, – як Київ готується до найбільш масштабної спортивної події для країни у 2018-му році. Нам необхідно було дізнатися, які проблеми залишаються і до кого слід звернутися, щоб допомогти їх вирішити», - зазначив він.

«Зараз можна впевнено говорити, що процес підготовки проходить добре, хоча, звісно, залишаються певні моменти, над якими необхідно працювати», – цитує Каллена ТК «Футбол 1».

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів 2017/18 відбудеться 26-го травня на НСК «Олімпійський» в Києві.

Джерело: Футбол 24