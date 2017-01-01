Прем'єр-ліга. Анонс матчів 17-го туру, 26 листопада

У неділю, 26 листопада, відбудеться 4 матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу

«Верес» - «Чорноморець» Початок матчу: 14:00. Стадіон: Арена Львів. Травмовані: Борзенко (під питанням), Е.Пасіч, Гринь - Зубейко (під питанням), Смірнов. Дискваліфіковані: Іщенко – Політило. У капітана «Вереса» Сергія Борзенко не перший тиждень є проблеми зі здоров'ям. У матчі проти «Зорі»



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У неділю, 26 листопада, відбудеться 4 матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу

«Верес» - «Чорноморець»

Початок матчу: 14:00. Стадіон: Арена Львів.

Травмовані: Борзенко (під питанням), Е.Пасіч, Гринь - Зубейко (під питанням), Смірнов.

Дискваліфіковані: Іщенко – Політило.

У капітана «Вереса» Сергія Борзенко не перший тиждень є проблеми зі здоров'ям. У матчі проти «Зорі» він був замінений на початку другого тайму, а до «Чорноморця» готувався за індивідуальною програмою.

Микола Іщенко тільки відновився після травми і провів проти «Зорі» перший матч за два місяці, але через отриману червону картку сьогодні не допоможе «Вересу».

Також Юрій Вірт не може розраховувати на травмованих раніше Євгенія Пасіча і Сергія Гриня.

У «Чорноморця» через дискваліфікацію не зіграє Сергій Політило.

У попередньому матчі через травму був замінений Євген Зубейко, ймовірно, і сьогодні Олег Дулуб не зможе на нього розраховувати.

«Верес» (орієнтовний склад): Бандура - Кобін, Адамюк, Сімінін, Западня - Котляр, Морозенко, Карасюк, Волошинович - Степанюк, Сергійчук.

«Чорноморець» (орієнтовний склад): Гутор - Татарков, Ваг, Мартиненко, Жуніч Люлька - Ндіайе, Оріховський, Ковалець - Васін, Хобленко.

«Олександрія» - «Карпати»

Початок матчу: 17:00. Стадіон: Ніка.

Травмовані: Шендрик, Щедрий («Олександрія»).

Дискваліфіковані: Голодюк («Карпати»).

Основний центральний хавбек «Олександрії» Євген Банада повертається після дискваліфікації. З втрат у Володимира Шарана тільки травмовані в цьому сезоні Артем Щедрий і Антон Шендрик.

Новий тренерський штаб «Карпат» з Олегом Бойчишиним і Даріо Друді не зможе розраховувати на дискваліфікованого Олега Голодюка. Ймовірно, будуть зміни в порівнянні з періодом роботи Сергія Зайцева.

«Олександрія» (орієнтовний склад): Паньків - Чеботаєв, Гітченко, Бондаренко, Бацула - Запорожан, Банада - Полярус, Грицук, Цуріков – Сітало.

«Карпати» (орієнтовний склад): Підківка - Федецький, Нестеров, Перейра, Лебеденко - Тіссоне, Худоб'як - Гуцуляк, Ді Франко, Мякушко – Гладкий.

«Зоря» - «Зірка»

Початок матчу: 19:30. Стадіон: Славутич-Арена.

Травмовані: Пилявский, Калітвінцев, Прийма - Ковальов (під питанням), Фатєєв, Ель-Хамдауї.

Дискваліфіковані: Андрієвський («Зоря»).

Кадрова ситуація «Зорі» залишилася колишня і сьогодні Юрій Вернидуб не зможе розраховувати на трьох пацієнтів з лазарету, а додався до втрат і Олександр Андрієвський, який у звітному турі відбуває дискваліфікацію.

У лазареті «Зірки» до кінця року Дмитро Фатєєв і Хішам Ель-Хамдауї, а ще у кількох футболістів, в тому числі і у Максима Ковальова, були проблеми зі здоров'ям, які теоретично могли б їм перешкодити взяти участь в грі. Зате відбув дискваліфікацію і напевно повернеться в основу Тарас Качараба.

«Зоря» (орієнтовний склад): Лунін - Опанасенко, Сваток, Гречишкін, Сухоцький - Гордієнко, Харатін - Караваєв, Сілас, Громов – Юрі.

«Зірка» (орієнтовний склад): Паст - Качараба, Маткобожик, Ковальов - Полегенько, Драченко, Загальский, Цюпа - Прядун, Петров, Чичиков.

«Сталь» - «Динамо»

Початок матчу: 19:30. Стадіон: Оболонь Арена.

Травмовані: Г. Малакян, Задерака, Грачов - Гармаш, Кравець, Віда (всі - під питанням), Сидорчук, Бурда.

Дискваліфіковані: немає.

Кадрові проблеми «Сталі» посилилися після матчу з «Ворсклою», коли зламав ключицю і вибув на півтора місяці основний захисник команди Гліб Грачов. А горезвісний договір оренди не дозволить зіграти сьогодні Богдану Михайличенко, Олександру Тимчику та Олексію Щебетуну, нехай останній і не в основній обоймі.

Вистачає кадрових проблем і у «Динамо». Поки незрозуміло, чи встигли відновитися після ушкоджень Домагой Віда, Артем Кравець і Денис Гармаш, але навряд чи Олександр Хацкевич буде ризикувати їхнім здоров'ям.

«Сталь» (орієнтовний склад): Пеньков - Мицик, Данієлян, Ткачук, Павлюк - Месхі, Якимів - Мисик, Е.Малакян, Кузик – Обрадович.

«Динамо» (орієнтовний склад): Бущан - Морозюк, Хачеріді, Кадар, Пиварич - Гонсалес, Буяльський, Шепелєв, Циганков - Мораес, Мбокані.

Джерело: sportarena.com