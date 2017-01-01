Прем'єр-ліга. Чи дасть «Зоря» бій «Шахтарю» після вильоту з Ліги Європи. Анонс 19-го туру

На вихідних відбудеться останній тур напередодні двомісячної перерви

«Чорноморець» — «Зірка» Стартовий (за календарем) поєдинок останнього туру перед зимовою перервою особливий кількістю відсторонень: аж п’ять футболістів обох колективів пропустять гру через дискваліфікації. Минулі вихідні як одесити, так і кропивничани можуть занести собі в актив, і немає сумніву, що й одні, й



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На вихідних відбудеться останній тур напередодні двомісячної перерви

«Чорноморець» — «Зірка»

Стартовий (за календарем) поєдинок останнього туру перед зимовою перервою особливий кількістю відсторонень: аж п’ять футболістів обох колективів пропустять гру через дискваліфікації. Минулі вихідні як одесити, так і кропивничани можуть занести собі в актив, і немає сумніву, що й одні, й інші захочуть продовжити приємні серії, пішовши у відпустку з хорошим настроєм.

Відсторонення: Васін, Жунич, Алассан — Гедж, Загальський.

«Верес» — «Карпати»

«Запам’ятовується останнє слово», вчить народне прислів’я. У контексті протистояння, що є головним західноукраїнським дербі, «останнім словом», яке по-особливому запам’ятовується, довго буде матч 10 вересня, де рівняни здолали львів’ян із рахунком 6:1. Минулий тиждень був складнішим для «Вереса»: загальні 0:6 від «Шахтаря» зобов’язують до сатисфакції.

Відсторонення: Волошинович — немає.

«Маріуполь» — «Сталь»

За останні роки на найвищому рівні (у чемпіонаті УПЛ та Кубку) азовці та кам’янці зустрічалися три рази, щоразу перші брали гору: 6:0, 4:2, 1:0. Якраз крайній матч, у якому перевага маріупольців була невеличкою, відбувся поточного сезону. Ймовірно, що й цього разу результат буде мінімальним на чиюсь користь, адже обидві команди минулого туру програли.

Відсторонення: Яворський — Ульянов.

«Олімпік» — «Ворскла»

Багато експертів вважають, що саме ці колективи — найреальніші претенденти на «бронзу» поточного сезону. За недовгий час вступів донеччан у чемпіонаті УПЛ їхнє протистояння з полтавцями вже набуло ознак особливого (надто через весняні 3:2 на користь «Олімпіка»), і може бути, що у суботу ми побачимо ще одне пам’ятне дійство.

Відсторонення: немає — Чеснаков.

«Олександрія» — «Динамо»

Перший недільний поєдинок — це протистояння команд, за участі котрих минулого туру було забито 10 м’ячів (чотири у Полтаві, шість у Києві). Чи варто розраховувати на голепад в Олександрії? Хтозна. Столичні та підопічні Шарана грають за двома варіантами: або з мінімумом забитих м’ячів (нічиї, мінімальні перемоги), або ж із крупними виграшами «Динамо».

Відсторонення: Полярус — немає.

«Зоря» — «Шахтар»

Поза сумнівом, центральна гра останнього передзимового туру. Суха статистика свідчить на користь «гірників»: востаннє вони програвали луганцям 15 травня 2016 року. Однак, по-перше, «Зоря» майже завжди змагається на рівних, по-друге, в усіх поєдинках цих колективів багато забитих м’ячів.

Джерело: Прем'єр-ліга