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    Прем'єр-ліга. «Динамо» й «Олександрію» розсудить Романов. Призначено арбітрів на матчі 5-го туру

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    Прем'єр-ліга. «Динамо» й «Олександрію» розсудить Романов. Призначено арбітрів на матчі 5-го туру

    А на матчі ФК «Львів» – «Шахтар» працюватиме Бойко

    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    5-й тур

    17 серпня

    «Арсенал-Київ» (Київ) – «Чорноморець» (Одеса). Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.В. Лобановського. 19:00
    Арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон), асистенти арбітра – Жарий В.В. (Дніпропетровська обл.), Трехліб Я.М. (Дніпро), четвертий арбітр – Копієвський В.В. (Кропивницький)
    Спостерігач арбітражу – Задіран С.М. (Дніпро). Делегат ФФУ – Прокопович Г.В. (Чернігівська ОФФ)

    18 серпня

    ФК «Львів» – «Шахтар» (Донецьк). Львів. Стадіон «Україна. 17:00
    Арбітр – Бойко С.М. (Київська обл.), асистенти арбітра – Войтюк О.М. (Запоріжжя), Володін В.В. (Херсон), четвертий арбітр – Балакін М.О. (Київська обл.)
    Спостерігач арбітражу – Дердо В.Г. (Чорноморськ). Делегат ФФУ – Понайда С.І. (Львівська ОФФ)

    «Динамо» (Київ) – ФК «Олександрія». Київ. НСК «Олімпійський». 19:30
    Арбітр – Романов В.М. (Дніпро), асистенти арбітра – Шлончак С.М. (Черкаси), Матяш В.В. (Донецьк), четвертий арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ)
    Спостерігач арбітражу – Кран О.В. (Харків). Делегат ФФУ – Гольдін В.О. (Федерація футболу України). Офіцер безпеки ФФУ – Свистун А.В. (Чернігівська ОФФ).

    19 серпня

    «Десна» (Чернігів) – «Карпати» (Львів). Чернігів. Стадіон ім. Ю. Гагаріна. 17:00
    Арбітр – Бондаренко Д.Є. (Одеса), асистенти арбітра — Клименко Т.А. (Київ), Шудрік Д.О. (Сімферополь), четвертий арбітр – Кутаков Д.О. (Київська обл.)
    Спостерігач арбітражу – Лисенчук С.Г. (Київ). Делегат ФФУ – Титаренко Ю.Д. (Федерація футболу України)

    «Зоря» (Луганськ) – «Олімпік» (Донецьк). Запоріжжя. «Славутич-Арена». 19:30
    Арбітр – Дердо О.В. (Чорноморськ), асистенти арбітра – Яковлев Є.Ю. (Київ), Єремєєв А.А. (Миколаїв), четвертий арбітр – Новохатній В.В. (Київ)
    Спостерігач арбітражу — Ярменчук І.А. (Київ). Делегат ФФУ – Іщенко В.Ф. (Запорізька ОФФ)

    «Ворскла» (Полтава) – ФК «Маріуполь». Полтава. Стадіон «Ворскла» ім. О. Бутовського. 19:30
    Арбітр – Козик Я.В. (Мукачево), асистенти арбітра – Скрипка А.М. (Кропивницький), Чос М.В. (Київ), четвертий арбітр – Кривоносов М.О. (Київ)
    Спостерігач арбітражу — Петров В.Д. (Харків). Делегат ФФУ – Бабій В.Д. (Житомирська ОФФ).

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