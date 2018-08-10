Прем'єр-ліга. Матч 6-го туру «Шахтар» зіграє у п'ятницю, а «Динамо» – у суботу
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Розсилка
Донеччани гратимуть у дербі з «Олімпіком», а кияни поїдуть в Одесу
Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 6-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Прем'єр-ліга України з футболу
6-й тур
24 серпня (п’ятниця)
«Олімпік» – «Шахтар» – 19:00
25 серпня (субота)
«Олександрія» – «Ворскла» – 17:00
«Чорноморець» – «Динамо» – 19:30
26 серпня (неділя)
«Зоря» – «Десна» – 19:30
«Карпати» – «Арсенал-Київ» – 19:30
«Маріуполь» – «Львів» – 19:30
Нагадаємо, «Динамо» підписало угоду з українським 18-річним форвардом.