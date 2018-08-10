  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем'єр-ліга. Матч 6-го туру «Шахтар» зіграє у п'ятницю, а «Динамо» – у суботу

    • Розсилка
    Прем'єр-ліга. Матч 6-го туру «Шахтар» зіграє у п'ятницю, а «Динамо» – у суботу

    Донеччани гратимуть у дербі з «Олімпіком», а кияни поїдуть в Одесу

    Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 6-го туру чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років.

    Про це повідомляє офіційний сайт організації.

    Прем'єр-ліга України з футболу

    6-й тур

    24 серпня (п’ятниця)

    «Олімпік» – «Шахтар» – 19:00

    25 серпня (субота)

    «Олександрія» – «Ворскла» – 17:00

    «Чорноморець» – «Динамо» – 19:30

    26 серпня (неділя)

    «Зоря» – «Десна» – 19:30

    «Карпати» – «Арсенал-Київ» – 19:30

    «Маріуполь» – «Львів» – 19:30

    Нагадаємо, «Динамо» підписало угоду з українським 18-річним форвардом.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» «Шахтар» Прем'єр Ліга ФК Ворскла ФК Олімпік ФК «Маріуполь» «Зоря» ФК Карпати ФК Олександрія ФК Чорноморець ФК «Десна» ФК «Львів» ФК «Арсенал-Київ»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ