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    Прем'єр-ліга. Поєдинок «Шахтар» – «Зоря» розсудить Романов. Призначення арбітрів на 30-й тур

    А гру «Динамо» – ФК «Маріуполь» судитиме Абдула
    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2017/18. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ. 30 тур 04.05.2018 «Динамо» (Київ) – ФК «Маріуполь». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.В. Лобановського. 19.00
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    А гру «Динамо» – ФК «Маріуполь» судитиме Абдула

    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2017/18.

    Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

    30 тур

    04.05.2018

    «Динамо» (Київ) – ФК «Маріуполь». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.В. Лобановського. 19.00
    Арбітр – Абдула А.Б. (Харків), асистенти арбітра – Шлончак С.М. (Черкаси), Корнійко О.С. (Миргород), четвертий арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя), спостерігач арбітражу – Первушкін О.А. (Черкаси)
    Делегат ФФУ – Дігтяр О.І. (Полтавська ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Желєзний М.І. (ФФ Сумщини).

    05.05.2018

    «Верес» (Рівне) – «Ворскла» (Полтава). Львів. «Арена Львів». 14.00
    Арбітр – Кутаков Д.О. (Київська обл.), асистенти арбітра – Куцев В.А. (Київ), Жуков О.В. (Харків), четвертий арбітр – Міланич В.О. (Миколаїв), спостерігач арбітражу – Шандор А.А. (Львів)
    Делегат ФФУ – Савчук А.К. (ФФ Волині).

    «Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ). Харків. ОСК «Металіст». 19.30
    Арбітр – Романов В.М. (Дніпро), асистенти арбітра – Плужник О.О. (Харків), Альохін І.М. (Хмельницький), четвертий арбітр – Дердо О.В. (Чорноморськ), спостерігач арбітражу – Петров В.Д. (Харків)
    Делегат ФФУ – Безрук В.О. (Луганська ОФФ).

    05.05.2018

    «Чорноморець» (Одеса) – «Карпати» (Львів). Одеса. Стадіон «Чорноморець». 17.00
    Арбітр – Бондар І.І. (Київ), асистенти арбітра – Трехліб Я.М. (Дніпро), Жарий В.В. (Дніпропетровська обл.), четвертий арбітр – Кривоносов М.О. (Київ), спостерігач арбітражу – Цимбал С.Ю. (Суми)
    Делегат ФФУ – Карапетян Е.Т. (Тернопільська ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ – Заторський В.М. (Тернопільська ОФФ).

    06.05.2018

    «Олімпік» (Донецьк) – «Сталь» (Кам'янське). Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.В. Лобановського. 14.00
    Арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон), асистенти арбітра – Скрипка А.М. (Кропивницький), Шудрік Д.О. (Сімферополь), четвертий арбітр – Новохатній В.В. (Київ), спостерігач арбітражу – Дзюба С.М. (Київ)
    Делегат ФФУ – Підкіпний І.М. (ОПФКУ «Прем'єр-ліга»).

    ФК «Олександрія» – «Зірка» (Кропивницький). Олександрія. КСК «Ніка». 19.30
    Арбітр – Монзуль К.В. (Харків), асистенти арбітра – Найко О.О. (Чернівці), Нижник В.О. (Вінниця), четвертий арбітр – Балакін М.О. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Коваленко Г.Б. (Київ)
    Делегат ФФУ – Іщенко В.Ф. (Запорізька ОФФ).

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