Прем'єр-ліга. «Ворскла» – ФК «Львів», «Зоря» – «Чорноморець». Прев'ю поєдинків
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Полтавці спробують здобути першу перемогу у сезоні
«Ворскла» – ФК «Львів»
Арбітр: Іван Бондар (Київ), провів 46 матчів в українській Прем’єр-лізі.
Історія зустрічей:
Всього зіграно 2 матчі: +0=2-0 м’ячі 0-0 – всі в УПЛ.
Цікаві факти та можливі події:
«Ворскла» загалом в УПЛ не може «розмочити» ворота суперників впродовж 180-ти хвилин.
25-й гол в УПЛ може забити Олександр Кобахідзе, 20-й – В’ячеслав Шарпар (обоє – з «Ворскли»).
Арбітр Іван Бондар проведе 10-й матч в УПЛ за участю «Ворскли», і дебютний – зі «Львовом».
«Зоря» – «Чорноморець»
Арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький), провів 14 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей:
Всього зіграно 32 матчі: +11=6-15 м’ячі 38-43 – всі в УПЛ.
«Зоря» на своєму полі забиває голи в УПЛ у ворота «Чорноморця» впродовж семи ігор.
«Зоря» найбільшу домашню перемогу у чемпіонатах здобула саме у грі з «Чорноморцем» (5:0).
Цікаві факти та можливі події:
«Зоря» може пропустити 750-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі). Луганський клуб може здобути 110-ту перемогу у чемпіонатах на своєму полі.
«Моряки» можуть здобути 260-ту перемогу в УПЛ, у тому числі 90-ту гостьову.
Одеський клуб на полях суперників не забиває голів впродовж 205-ти хвилин. «Зоря» обходиться без нічиїх в УПЛ вже 11 ігор поспіль: чотири перемоги та сім поразок.
Юрій Вернидуб проведе 190-й матч у чемпіонатах у ролі головного тренера.
250-й матч в УПЛ може провести капітан «Зорі» Микита Каменюка.
Олександр Караваєв є найкращим бомбардиром «Зорі» в усіх поєдинках проти «Чорноморця» – п’ять голів.
10-й гол в УПЛ може забити Артем Гордієнко із «Зорі».
«Зоря» при арбітру Віктору Копієвському в УПЛ внічию ще не грала: одна перемога та дві поразки. Віктор Копієвський провів в УПЛ два матчі за участю Чорноморця і одесити двічі зазнавали поразки.
Джерело: сайт УПЛ