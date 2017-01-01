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    Прем'єр-ліга. «Ворскла» в меньшості відібрала перемогу у «Маріуполя»

    Гострих моментів протягом усього матчу суперники створили не так і багато
    Незважаючи на видалення Олександра Скляра на початку другого тайму, «Маріуполь» вдома програв «Ворсклі» (0:1) в 17-му турі УПЛ. В'ячеслав Шарпар забив єдиний гол у матчі, завершивши тривалу атаку команди з кількома гострими моментами. Удар Шарпара з гострого кута пропустили під ногою і Сергій Яворський, і Рустам Худжамов.
    • 25 Листопада, 15:59
    • Розсилка

    Гострих моментів протягом усього матчу суперники створили не так і багато

    Незважаючи на видалення Олександра Скляра на початку другого тайму, «Маріуполь» вдома програв «Ворсклі» (0:1) в 17-му турі УПЛ.

    В'ячеслав Шарпар забив єдиний гол у матчі, завершивши тривалу атаку команди з кількома гострими моментами. Удар Шарпара з гострого кута пропустили під ногою і Сергій Яворський, і Рустам Худжамов.

    До моменту голу «Ворскла» 25 хвилин грала в меншості після видалення Олександра Скляра за другу жовту картку.

    Гострих моментів протягом усього матчу суперники створили не так і багато, особливо це стосується першого тайму. Після перерви кращим відрізком була трихвилинка «Ворскли», яка закінчилася голом.

    «Маріуполь» провів не найкращий матч і знову не зміг виграти, тоді як «Ворскла» перервала серію з п'яти матчів без перемог, зміцнивши свою позицію в ТОП-6.

    Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

    17-ий тур

    «Маріуполь» - «Ворскла» - 0:1

    Голи: Шарпар(79)

    Джерело: sportarena.com

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