Прем'єр-ліга. «Ворскла» в меньшості відібрала перемогу у «Маріуполя»

Гострих моментів протягом усього матчу суперники створили не так і багато

Незважаючи на видалення Олександра Скляра на початку другого тайму, «Маріуполь» вдома програв «Ворсклі» (0:1) в 17-му турі УПЛ. В'ячеслав Шарпар забив єдиний гол у матчі, завершивши тривалу атаку команди з кількома гострими моментами. Удар Шарпара з гострого кута пропустили під ногою і Сергій Яворський, і Рустам Худжамов.



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Гострих моментів протягом усього матчу суперники створили не так і багато

Незважаючи на видалення Олександра Скляра на початку другого тайму, «Маріуполь» вдома програв «Ворсклі» (0:1) в 17-му турі УПЛ.

В'ячеслав Шарпар забив єдиний гол у матчі, завершивши тривалу атаку команди з кількома гострими моментами. Удар Шарпара з гострого кута пропустили під ногою і Сергій Яворський, і Рустам Худжамов.

До моменту голу «Ворскла» 25 хвилин грала в меншості після видалення Олександра Скляра за другу жовту картку.

Гострих моментів протягом усього матчу суперники створили не так і багато, особливо це стосується першого тайму. Після перерви кращим відрізком була трихвилинка «Ворскли», яка закінчилася голом.

«Маріуполь» провів не найкращий матч і знову не зміг виграти, тоді як «Ворскла» перервала серію з п'яти матчів без перемог, зміцнивши свою позицію в ТОП-6.

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

17-ий тур

«Маріуполь» - «Ворскла» - 0:1

Голи: Шарпар(79)

Джерело: sportarena.com