Прес-аташе ПАОКа: Хачеріді - серйозна і порядна людина з відмінною поведінкою



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У грецькому клубі зробили офіційну заяву щодо дій захисника після матчу зі «Спартаком»

В ПАОКу зробили офіційну заяву щодо дій захисника Євгена Хачеріді після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Спартака» (0:0).

На думку прес-служби клубу, Хачеріді - це серйозний і порядний футболіст з відмінною поведінкою.

«Я не вірю, що Хачеріді спеціально показав щитки фанатам «Спартака». Він передав російському фанату свою футболку після того, як він попросив Євгена. Хачеріді - серйозна і порядна людина з відмінною поведінкою та високим рівнем професіоналізму», - сказав прес-аташе ПАОКу Кір'якос Кір'якос.

Нагадаємо, Хачеріді показав фанатам московського «Спартака» щитки у кольорах прапора України.

Зробив він це після того, як спартаківські уболівальники почали неетично висловлюватися на адресу гравців грецької команди.

Російські ЗМІ вже стверджують, що Хачеріді можуть визнати винним у порушенні правила 4 «Екіпірування гравців» правил гри та статті 4 регламенту турніру.

У разі визнання винним, Хачеріді загрожує штраф у кілька тисяч євро.

Джерело: Спорт-Экспресс