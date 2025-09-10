Головна Спорт Новини
ФК «Полісся» і GGBET – про спільні плани, спортивні виклики і майбутнє

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
ФК «Полісся» і GGBET – про спільні плани, спортивні виклики і майбутнє

Місцем проведення першого спільного івенту команди і букмекера стала тренувальна база «поліських вовків»

8 вересня на навчально-тренувальній базі ФК «Полісся» відбувся медіа захід клубу за підтримки офіційного спонсора клубу – GGBET. Про результати команди на зборах і єврокубках, ігрові та маркетингові стратегії, посилення новими гравцями і ключові плани та зміни розповідали головний тренер Руслан Ротань, директор з маркетингу, медіа і спонсорства Олександр Денисов, гравці Сергій Чоботенко і Олександр Філіппов, а також СЕО GGBET UA Сергій Міщенко.

Місцем проведення першого спільного івенту команди і букмекера стала тренувальна база «поліських вовків», де представники команди провели ексклюзивну екскурсію та відкрите тренування перед основною частиною заходу. медіазаходу отримали унікальну нагоду пройтися закуліссям клубу: знайомство з умовами, у яких готуються гравці та  відкрите тренування з текболу. Тут усе відповідає світовим стандартам – від сучасних залів відновлення до футбольного поля зі спеціальним покриттям за технологією, яку використовують і на тренувальній базі дортмундської «Борусії».

ФК «Полісся» і GGBET – про спільні плани, спортивні виклики і майбутнє фото 1

Пресконференція почалась з обговорення результатів на зборах та єврокубках. Головний тренер «Полісся» Руслан Ротань відзначив складність початку сезону: «Початок чемпіонату вийшов не таким, як ми хотіли, та це тільки додає мотивації все виправити. Нове завжди дається важче, але ми впевнені, що крок за кроком прийдемо до своєї гри». Говорячи про єврокубки, наставник згадав матч із «Фіорентиною»: «Хотілося б виграти перший матч. Ми не заслуговували на такий результат, навіть статистика це підтверджувала»». Враженнями від єврокубків поділились і гравці команди – нападник Олександр Філіппов і центральний захисник Сергій Чоботенко. Сергій зазначив, що найцінніше для команди – це отриманий досвід, адже з 2012 року «Полісся» не проходило цей етап і зіткнулося з одним із найсильніших суперників у Лізі конференцій, а Олександр додав, що найскладніше полягало в тому, що команда лише формується, все нове завжди дається важче, на все потрібен час, якого поки бракувало, але вони впевнені зробити все можливе, аби досягти високого результату.

Директор з маркетингу, медіа і спонсорства Олександр Денисов розповів, у чому особливість маркетинг-стратегії клубу: «Змінити лого та слоган було амбітним викликом – футбол любить традиції, але ми впевнено його прийняли. Коли помітили цю айдентику на ультрас, зрозуміли, що потрапили в десятку». Він також підкреслив важливість нових партнерств: «Співпраця з GGBET – це справжнє перезавантаження обох брендів. Ми рухаємось в одному напрямку, прагнемо створювати цікаві кейси для вболівальників і робити продукт, який об’єднує фанів і клуб». СЕО GGBET UA Сергій Міщенко розповів про передумови співпраці з «Поліссям»: «Партнерства з футбольними командами – це завжди новий унікальний досвід взаємодії.  «Полісся» – молоді, амбіційні, жваві, не лише на полі, а і в маркетингу. «Сила в зграї» м це не просто слова, а реальна енергія, яка відчувається і серед гравців, і серед вболівальників. Такий підхід дуже нам імпонує, бо GGBET такий самий по духу. З такими клубами хочеться працювати і створювати нове».

ФК «Полісся» і GGBET – про спільні плани, спортивні виклики і майбутнє фото 2

Під час заходу клуб представив нового віце-президента клубу Олександра Хацкевича, який лакончіно зазначив, що дії важливіші за слова і що зробить все, щоб клуб розвивався. 

Також «Полісся» показали нових гравців – півзахисників Владислава Велетня, Максима Брагару та Володимира Шепелєва та ввімкнули на екран відео ще одного новачка – Георгія Бущана.  Гравці розповіли про перші тижні після трансферу і очікування від першого сезону за «Полісся». Владислав Велетень відзначив гарні умови для розвитку та сильний колектив: «У нас гарний колектив, тренерський склад і база, які дозволяють прогресувати». Володимир Шепелев додав: «Це новий етап у кар’єрі, хочу вигравати якомога більше, потрапити в єврокубки та залишити слід в історії клубу». Максим Брагару підкреслив високий рівень клубу та амбіції: «Усе на найвищому рівні, щоб прогресувати й досягати вершин».

ФК «Полісся» і GGBET – про спільні плани, спортивні виклики і майбутнє фото 3

Гостям престуру була представлена ексклюзивна нагорода «Вовк місяця». Щомісяця фани «Полісся» можуть голосувати за кращого гравця команди в чат-бот клубу . Переможець голосування отримуватиме кастомну нагороду від «Полісся» і GGBET, а за сезон буде розіграно 10 трофеїв.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: Руслан Ротань ультрас тренер Сергій Чоботенко Олександр Денисов ФК «Полісся» Максим Брагару

