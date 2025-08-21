Головна Спорт Новини
«Полісся» – «Фіорентина»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Полісся» – «Фіорентина»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
Гру «Полісся» – «Фіорентина» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ»

Початок зустрічі о 21:00 за київським часом

Сьогодні, 21 серпня, житомирське «Полісся» продовжить боротьбу у єврокубках поєдинком проти «Фіорентини». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок кваліфікації Ліги конференцій «Полісся» – «Фіорентина» прийме «Футбол Татран Арена» в Прешові. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Гру «Полісся» – «Фіорентина» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ».

Нагадаємо, «Шахтар» не зміг подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій сезону 2025/26, програвши грецькому «Панатінаїкосу» у серії пенальті.

Донецький клуб розпочав єврокубкову кампанію з першого раунду, здолавши фінський «Ільвес» з загальним рахунком 6:0. У другому раунді «гірники» обіграли турецький «Бешикташ» і вийшли до третього етапу, де їхнім суперником став «Панатінаїкос».

Перший матч протистояння завершився нульовою нічиєю, тому все вирішувалося у другій грі, що стала номінально домашньою для «Шахтаря».

Переможець визначався у серії пенальті. Єгор Назарина відкрив серію для «Шахтаря», але влучив у стійку. Грецький клуб здобув перевагу, поки Різник здійснив сейв. Після обміну промахами у п’ятому ударі вирішальним став сейв Бартоломея Драговскі.

