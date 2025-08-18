Хто вкрав чверть мільйона доларів у власника мережі АТБ? Слідство провело обшуки

У 2021 році олігарх Буткевич став власником футбольного клубу

Нацпол відкрив кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах

Столичний суд арештував низку майна колишнього віцепрезидента футбольного клубу «Полісся» (Житомир) Володимира Теслі, який фігурує у кримінальній справі, де потерпілим є власник мережі АТБ Геннадій Буткевич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Серед арештованих речей – 639 набоїв до зброї різного калібру, сім сигнальних ракет, три димові шашки і печатка української федерації змішаних бойових мистецтв.

Крім того, правоохоронці знайшли у помешканні Теслі $30 тис. готівки, однак ці кошти не потрапили під арешт.

Обшуки відбулися 18 липня у рамках кримінального провадження за фактом шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах. За даними слідства, досліджуються факти зловживання довірою та обману з метою заволодіння грошима президента житомирського ФК «Полісся» і власника мережі АТБ Геннадія Буткевича на суму понад $220 тис.

Окремо правоохоронці завітали з обушками до колишнього менеджера зі спортивного персоналу «Полісся», в якого вилучили два iPhone і два ноутбука.

Як відомо, наприкінці січня 2025 року президент ФК «Полісся» Геннадій Буткевич припинив співпрацю з віцепрезидентом клубу Володимиром Теслею. Останній приєднався до житомирської команди у січні 2024 року. Фахівець має десятирічний стаж у спортивному менеджменті та є засновником всесвітньої ліги змішаних єдиноборств WWFC.

У 2021 році олігарх Буткевич став власником ФК «Полісся». За його словами, у розвиток клубу вклав кілька десятків мільйонів євро.

«Продав яхту, щоб розвивати «Полісся», – зазначив в інтерв’ю президент ФК.

Наразі команда виступає в українській Прем’єр-лізі, де займає 11 сходинку. Також «Полісся» потрапило до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з «Фіорентиною» (Італія).