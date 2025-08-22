Головна Спорт Новини
«Полісся» поступилось «Фіорентині» у фіналі кваліфікації Ліги конференцій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Полісся» поступилось «Фіорентині» у фіналі кваліфікації Ліги конференцій
«Полісся» розгромно поступилось «Фіорентині» у меншості у фіналі кваліфікації Ліги конференцій
фото: ФК Полісся

«Полісся» поступилося «Фіорентині» з рахунком 0:3

21 серпня, житомирське «Полісся» продовжило боротьбу у єврокубках поєдинком проти «Фіорентини» та зазнало нищівної поразки, передає «Главком».

Поєдинок пройшов на «Футбол Татран Арені» в Прешові.

Житомирське «Полісся» зазнало нищівної поразки в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, поступившись італійській «Фіорентині» з рахунком 0:3.

На восьмійй хвилині воротар «Полісся» Олег Кудрик випадково забив у свої ворота. На 32-й хвилині Робін Госенс зробив рахунок 2:0 після передачі Мойзе Кіна. Ще до перерви, на 44-й хвилині, Кіна вилучили з поля за грубість.

У другому таймі, попри чисельну перевагу, «Полісся» пропустило третій м’яч – забив Альберт Гудмундссон на 69-й хвилині.

До слова, 21 серпня у раунді плей-оф Ліги Європи київське «Динамо» зустрілось з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву.

Київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.

До слова, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта».

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.

Олег Кудрик ФК «Полісся» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

