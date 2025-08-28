Головна Спорт Новини
«Полісся» вилетіло з Ліги конференцій, поступившись «Фіорентині»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
«Полісся» вилетіло з Ліги конференцій, поступившись «Фіорентині»
Незважаючи на поразку, «Полісся» встановило клубний рекорд у єврокубках
Гра розпочалася із сенсаційного успіху для «Полісся», але у другому таймі «Фіорентина» активізувалась і змогла відігратися

Житомирське «Полісся» завершило свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій, програвши італійській «Фіорентині» з рахунком 2:3 у виїзному матчі. Таким чином, український клуб не зміг пройти раунд плей-оф, поступившись за сумою двох матчів 2:6, пише «Главком».

Гра розпочалася із сенсаційного успіху для «Полісся». Уже на 2-й хвилині рахунок відкрив Олександр Назаренко, а на 14-й хвилині Олександр Андрієвський подвоїв перевагу, забивши видовищний гол. Проте, у другому таймі «Фіорентина» активізувалась і змогла відігратися. На 78-й хвилині Додо скоротив відставання, а наприкінці матчу, за три хвилини, італійці забили ще двічі. Голи Луки Раньєрі на 86-й хвилині та Едіна Джеко на 89-й хвилині принесли «Фіорентині» перемогу з рахунком 3:2.

Незважаючи на поразку, «Полісся» встановило клубний рекорд у єврокубках, вперше подолавши другий раунд кваліфікації. У минулому сезоні житомирський клуб вибув з турніру на цій самій стадії, поступившись словенській «Олімпії».

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.

У змаганнях у цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках – «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

