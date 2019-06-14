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    Презентацію новачка «Реала» відвідали 50 000 вболівальників

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    Презентація Азара в Мадриді - Презентацію новачка «Реала» відвідали 50 000 вболівальників
    Презентація Азара в Мадриді
    Yahoo!Sports

    Це третій показник в історії команди та шостий у футболі взагалі

    Мадридський «Реал» презентував напередодні бельгійського півзахисника Едена Азара, якого придбав у лондонського «Челсі» за 100 мільйонів євро.

    На арені «Сантьяго Бернабеу» на оглядини новачка зібралося 50 000 уболівальників.

    Це третій показник в історії клубу, інформує Marca. Більше приходило лише 2009 року на Кріштіану Роналду – 75 000 глядачів.

    Загалом це шостий показник в історії футболу.

    Окрім Роналду більше вболівальників приходило на презентації Дієго Марадони в «Наполі» (65 000), Златана Ібрагімовича в «Барселоні» (60 000), Неймара в «Барселоні» (57 000), Кака в «Реалі» (55 000).

     Читайте також: «Реал» витратив рекордні 300 мільйонів на трансфери
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