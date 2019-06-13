«Реал» витратив рекордні 300 мільйонів на трансфери



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Мадридці встановили новий рекорд по купівлі нових футболістів у одне трансферне вікно

Мадридський «Реал» витратив 303 мільйони євро на купівлю нових футболістів під час поточного літнього трансферного вікна. Це новий рекорд клубу, інформує видання AS.

Королівський клуб уже купив Ферлана Менді (48 мільйонів), Едена Азара (100 млн), Луку Йовича (60 млн), Едера Мілітао (50 млн) та Родріго Гоеса (45 млн).

До цього «Реал» найбільше витрачав на купівлю новачків влітку 2009 року, коли серед інших придбав Кріштіану Роналду. Тоді витрати мадридців були такими: Кріштіану Роналду (94 млн), Кака (60 млн), Карим Бензема (35 млн), Хабі Алонсо (34,5 млн), Рауль Альбіоль (15 млн), Альваро Негредо (5 млн), Альваро Арбелоа (4 млн), Естебан Гранеро (4 млн).

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