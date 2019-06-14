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    Наступного сезону в баскетбольній Суперлізі гратимуть 9 команд

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    Наступного сезону в баскетбольній Суперлізі гратимуть 9 команд
    ФБУ

    Виконком ФБУ затвердив кількість учасників чемпіонату України з баскетболу

    У Києві 14 червня відбулося робоче засідання виконавчого комітету Федерації баскетболу України.

    Учасники засідання затвердили кількісний склад учасників чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі серед чоловіків на сезон-2019/20.

    Чемпіонство виборюватимуть дев’ять команд. До минулорічних учасників долучився переможець Вищої ліги «Прометей» з Кам’янського, інформує ФБУ.

    Нагадаємо, минулого сезону в Суперлізі виступали «Хімік» (Южне), «Київ-Баскет», «Запоріжжя», «Дніпро», «Миколаїв», «Одеса», «Політехнік» (Харків), «Черкаські Мавпи».

    Участь «Політехніка» наразі залишається під питанням. Якщо харків’яни не зможуть виконати всі умови, необхідні для участі в Суперлізі, їх замінить команда Вищої ліги «Харківські Соколи».

    У плей-оф потраплятимуть 8 команд. Серії плей-оф, починаючи зі стадії 1/4 фіналу, гратимуться до 3 перемог.

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