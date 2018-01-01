Президент Федерації гандболу України: Невихід на ЧС-2019 – дуже великий удар

Андрій Мельник розповів про болючий удар для українського гандболу

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник прокоментував результати чоловічої збірної України у відборі до Чемпіонату світу-2019. Нагадаємо, на турнірі в італійському Больцано українці посіли підсумкове третє місце. Як інформує офіційний сайт Федерації гандболу України, за його словами, підсумки виступів збірної підіб'ють на виконкомі



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Андрій Мельник

Андрій Мельник розповів про болючий удар для українського гандболу

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник прокоментував результати чоловічої збірної України у відборі до Чемпіонату світу-2019.

Нагадаємо, на турнірі в італійському Больцано українці посіли підсумкове третє місце.

Як інформує офіційний сайт Федерації гандболу України, за його словами, підсумки виступів збірної підіб'ють на виконкомі ФГУ.

«Але, звичайно ж, поразка від Італії та невихід з групи – це дуже великий удар для українського гандболу», - сказав він.

«Я хочу вибачитися перед усіма любителями гандболу за цей негативний результат. Те, що сталося у Больцано, це соромно для нас. Хочу вибачитися перед тренерами, які з дитинства виховують гравців, а також вибачитися перед тими гравцями, які мали потрапити до складу збірної на турнір, але не поїхали», - зауважив Мельник.

Він додав, перед тим, як команда вирушала, була проведення бесіда з гравцями та тренерами, і про жодну недооцінку суперників не могло бути й мови.

«Пройшов олімпійський цикл – чотири роки, упродовж яких збірної керував Віталій Андронов. Перший рік може бути невдалим, але другий, третій уже приносять результат. У минулому році нам трохи не вистачило, щоб вийти з групи у відборі на чемпіонат Європи 2018. Це трохи вже набридло», - пояснив президент ФГУ.

«У відборі на Чемпіонат світу-2019 перед командою було поставлено завдання. Це завдання не виконано. У всьому, що сталося, винні всі. Значить, доклали мало зусиль. Я не хочу звинувачувати гравців, тому що грою керує тренер. І головний тренер має у понеділок дати оцінку своїй роботі. Я ж як президент Федерації також беру відповідальність на себе. Значить, у цій ситуації було недопрацювання», - підсумував Мельник.

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