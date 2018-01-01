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    Збірна України з гандболу зіграла внічию з Румунією та не поїде на Чемпіонат світу-2019

    Збірна України в шостий раз поспіль пропустить мундіаль
    Збірна України зіграла внічию в матчі з Румунією і не зуміла зрушити підопічних Хаві Паскуаля з першого місця в групі. Перед заключним третім туром підопічні Віталія Андронова обіграли команду Фарерських островів і в складному поєдинку поступилися італійцям. До матчу проти румунів українці підходили в статусі аутсайдерів і необхідністю
    • Вчора, 22:52
    • Розсилка
    Збірна України з гандболу. Фото:&nbsp;<span>facebook.com/pallamano</span>
    Збірна України з гандболу. Фото: facebook.com/pallamano

    Збірна України в шостий раз поспіль пропустить мундіаль

    Збірна України зіграла внічию в матчі з Румунією і не зуміла зрушити підопічних Хаві Паскуаля з першого місця в групі.

    Перед заключним третім туром підопічні Віталія Андронова обіграли команду Фарерських островів і в складному поєдинку поступилися італійцям. До матчу проти румунів українці підходили в статусі аутсайдерів і необхідністю перемагати з відривом в шість м'ячів.

    Наша команда чудово розпочала перший тайм і, хоча деякий час балансувала на перевазі в 4-5 очок, пішла на перерву з відривом у три голи. Однак на 30-й хвилині зустрічі основний розігруючий України Олександр Тільте заробив вилучення, що вплинуло на хід гри у другій половині.

    Після перерви румуни почали грати агресивніше, що дозволило їм двічі вийти вперед. Команда Андронова знову вирівняла гру, але суперник не дав піти у відрив.

    У підсумку, матч завершився з нічийним рахунком, який залишив Україну без Чемпіонату світу. Переможцем групи стала Румунія, яка вийшла в наступну стадію відбору - плей-офф, а наша збірна в шостий раз поспіль пропустить мундіаль.

    Чемпіонат світу 2019 року з гандболу

    Кваліфікаційний етап

    Матч 3-го туру

    Румунія - Україна 26:26 (11:14)

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат світу Збірна України Україна Гандбол
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