Президент Федерації легкої атлетики пояснив, чому запланованих на 14 березня в Івано-Франківську змагань не скасують



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Ігор Гоцул запевняє, що на легкоатлетичних стартах будуть запроваджені безпрецедентні заходи безпеки

14 березня в Івано-Франківську відбудеться чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) зі спортивної ходьби. Очільник Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул стверджує, що проведення цього заходу повністю відповідає політиці уряду України у питанні запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19).

«Івано-Франківськ не просто виборов, він вистраждав право на проведення чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, - сказав пан Гоцул на сьогоднішній прес-конференції. Присвяченій події. – Упродовж багатьох років тут на високому рівні проводяться міжнародні змагання «Вечірній Івано-Франківськ».

У 2015 році ми вибороли право на проведення тут Кубка Європи зі спортивної ходьби, який мав посприяти розвитку виду як у місті, так і в країні. Але агресія Росії і війна зруйнували всі плани. Європейська легка атлетика через ризики передала право на проведення змагань Мурсії (Іспанія). Тому ми особливо пишаємося тим, що нам вдалося переконати колег знову довірити нам право приймати офіційний міжнародний турнір.

Відміна такого чемпіонату – це втрата обличчя для держави. Його можна відмінити за три тижні, але не за два-три дні. Ми боролися на конкурсі за проведення змагань і тим самим брали на себе відповідальність. І, що важливо, у нас не було підстав для їхньої відміни. У наказі про запобігання поширенню коронавірусу (COVID-19), підписаного міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом, йдеться про те, що проведення міжнародних спортивних заходів на території України можливе з урахуванням рішень міжнародних федерацій з видів спорту. Наша міжнародна федерація надала дозвіл на проведення змагань. Ми їх проводимо у відповідності до всіх норм безпеки у державі. При цьому свідомо не робимо кроків для залучення глядачів безпосередньо на змагання, але запрошуємо всіх долучитися до трансляції.

На чемпіонаті будуть застосовані безпрецедентні заходи безпеки. Судді і волонтери пройшли спеціальний інструктаж. До Івано-Франківська приїхав президент ABAF Добромір Карамарінов, що також є свідченням того, що ми вживаємо всіх необхідних заходів.

Ми також погодимо окрему процедуру нагородження, щоб максимально уникнути контакту і врахувати всі рекомендації лікарів».

Чемпіонат АБАФ зі спортивної ходьби стартує на вулицях Івано-Франківська завтра, 14 березня, починаючи з 9:30.

Джерело: Федерація легкої атлетики України