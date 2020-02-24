Збірна України визначилася зі складом на Кубок Європи з легкоатлетичних метань
Змагання відбудуться в португальській Лейрії
Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної команди України для участі у Кубку Європи з метань, який відбудеться 21-22 березня у португальській Лейрії.
До команди ввійшли по одному спортсмену у кожній дисципліні для кожної вікової групи (дорослі і молодь).
Жінки
Ольга Голодна (Київська обл.) – штовхання ядра
Наталія Семенова (Донецька обл.) – метання диска
Ірина Климець (Волинська обл.) – метання молота
Ганна Гацько (Запорізька обл.) – метання списа
Чоловіки
Ігор Мусієнко (Сумська обл.) – штовхання ядра
Микита Нестеренко (Харківська обл.) – метання диска
Сергій Перевозников (Закарпатська обл.) – метання молота
Михайло Гаврилюк (Івано-Франківська обл.) – метання молота
Дмитро Шеремет (Львівська обл..) – метання списа
Жінки U23
Тетяна Кравченко (Київська обл.) – штовхання ядра
Дарина Гаркуша (Січеславська обл.) – метання диска
Олена Хамаза (Волинська обл.) – метання молота
Олександра Зарицька (Київська обл.) – метання списа
Чоловіки U23
Віктор Климук (Київ) – штовхання ядра
Марк Кузнєцов (Одеська обл.) – метання диска
Михайло Кохан (Січеславська обл.) – метання молота
Павло Палій (Волинська обл.) – метання списа
Нагадаємо, що нещодавно в Мукачевому відбувся зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань, чемпіонами на яких стали зокрема Михайло Кохан, Ірина Климець та Ганна Гацько.
Джерело: Федерація легкої атлетики України