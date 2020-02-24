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    Збірна України визначилася зі складом на Кубок Європи з легкоатлетичних метань

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    Ірина Климець буде лідером української команди на Кубку Європи - Збірна України визначилася зі складом на Кубок Європи з легкоатлетичних метань
    Ірина Климець буде лідером української команди на Кубку Європи
    Дмитро Вакулка, для ФЛАУ

    Змагання відбудуться в португальській Лейрії

    Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної команди України для участі у Кубку Європи з метань, який відбудеться 21-22 березня у португальській Лейрії.

    До команди ввійшли по одному спортсмену у кожній дисципліні для кожної вікової групи (дорослі і молодь).

    Жінки

    Ольга Голодна (Київська обл.) – штовхання ядра
    Наталія Семенова (Донецька обл.) – метання диска
    Ірина Климець (Волинська обл.) – метання молота
    Ганна Гацько (Запорізька обл.) – метання списа

    Чоловіки

    Ігор Мусієнко (Сумська обл.) – штовхання ядра
    Микита Нестеренко (Харківська обл.) – метання диска
    Сергій Перевозников (Закарпатська обл.) – метання молота
    Михайло Гаврилюк (Івано-Франківська обл.) – метання молота
    Дмитро Шеремет (Львівська обл..) – метання списа

    Жінки U23

    Тетяна Кравченко (Київська обл.) – штовхання ядра
    Дарина Гаркуша (Січеславська обл.) – метання диска
    Олена Хамаза (Волинська обл.) – метання молота
    Олександра Зарицька (Київська обл.) – метання списа

    Чоловіки U23

    Віктор Климук (Київ) – штовхання ядра
    Марк Кузнєцов (Одеська обл.) – метання диска
    Михайло Кохан (Січеславська обл.) – метання молота
    Павло Палій (Волинська обл.) – метання списа

    Нагадаємо, що нещодавно в Мукачевому відбувся зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань, чемпіонами на яких стали зокрема Михайло Кохан, Ірина Климець та Ганна Гацько.

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Ганна Гацько-Федусова Наталія Семенова метання диска Кубок Європи метання молота Збірна України легка атлетика Михайло Гаврилюк Михайло Кохан Дарина Гаркуша Тетяна Кравченко Павло Палій Ірина Климець Микита Нестеренко Ігор Мусієнко штовхання ядра Сергій Перевозников Ольга Голодна метання списа Дмитро Шеремет Олена Хамаза Олександра Зарицька Віктор Климук Марк Кузнєцов
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