Збірна України визначилася зі складом на Кубок Європи з легкоатлетичних метань



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Ірина Климець буде лідером української команди на Кубку Європи Дмитро Вакулка, для ФЛАУ

Змагання відбудуться в португальській Лейрії

Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірної команди України для участі у Кубку Європи з метань, який відбудеться 21-22 березня у португальській Лейрії.

До команди ввійшли по одному спортсмену у кожній дисципліні для кожної вікової групи (дорослі і молодь).

Жінки

Ольга Голодна (Київська обл.) – штовхання ядра

Наталія Семенова (Донецька обл.) – метання диска

Ірина Климець (Волинська обл.) – метання молота

Ганна Гацько (Запорізька обл.) – метання списа

Чоловіки

Ігор Мусієнко (Сумська обл.) – штовхання ядра

Микита Нестеренко (Харківська обл.) – метання диска

Сергій Перевозников (Закарпатська обл.) – метання молота

Михайло Гаврилюк (Івано-Франківська обл.) – метання молота

Дмитро Шеремет (Львівська обл..) – метання списа

Жінки U23

Тетяна Кравченко (Київська обл.) – штовхання ядра

Дарина Гаркуша (Січеславська обл.) – метання диска

Олена Хамаза (Волинська обл.) – метання молота

Олександра Зарицька (Київська обл.) – метання списа

Чоловіки U23

Віктор Климук (Київ) – штовхання ядра

Марк Кузнєцов (Одеська обл.) – метання диска

Михайло Кохан (Січеславська обл.) – метання молота

Павло Палій (Волинська обл.) – метання списа

Нагадаємо, що нещодавно в Мукачевому відбувся зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань, чемпіонами на яких стали зокрема Михайло Кохан, Ірина Климець та Ганна Гацько.

Джерело: Федерація легкої атлетики України