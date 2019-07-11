Президент Федерації велоспорту України вирішив преміювати чемпіонку Євроігор мільйоном доларів!



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Щоб заробити мільйон доларів, Ганні Соловей треба було б виграти вісім золотих олімпійських медалей Український репортер

Цікаво, чи стримає пан Башенко слово?

Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко винен мільйон доларів чемпіонці Європейських ігор Ганні Соловей. Тій самій, яку він збирається виключити з лав збірної України через вільнодумство.

Фото, на якому треба шукати членів збірної з Києва

Пан Башенко проявив таку щедрість із власної волі. На офіційному пабліку ФВСУ він у гучній заяві зокрема написав: «Призначається премія розміром в 1000000 доларів США тому, хто знайде на фото (див. вище) організованого Ганною Соловей та Андрієм Гривком мітингу, велосипедиста, члена збірної команди міста Києва, адже дійство відбулося саме в місті Києві».

«Пан Башенко, мабуть, забув, що я представляє Київ, - каже Ганна Соловей «Главкому». – Тому очікую на свою банківську картку поповнення. Сподіваюся, Олександр Башенко - людина слова».

Звісно, Олександр Борисович не міг не знати, яке саме місто представляє Ганна. А отже керівник вирішив так завуальовано спортсменку преміювати. Нічого не скажеш: похвально!