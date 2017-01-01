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    Президент ФІФА назвав Росію дружньою та миролюбивою країною

    Про це Інфантіно заявив після жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018
    Президент ФІФА Джанні Інфантіно подякував усім причетним до організації та проведення Чемпіонату світу-2018 на Росії під час церемонії жеребкування турніру. Попри анексію Криму, розв'язування війни на Сході України та бойові дії у Сирії, Інфантіно назвав Росію дружньою і миролюбивою країною. «Для мене величезне задоволення стояти сьогодні
    • Сьогодні, 18:29
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    Джанні Інфантіно
    Джанні Інфантіно

    Про це Інфантіно заявив після жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018

    Президент ФІФА Джанні Інфантіно подякував усім причетним до організації та проведення Чемпіонату світу-2018 на Росії під час церемонії жеребкування турніру.

    Попри анексію Криму, розв'язування війни на Сході України та бойові дії у Сирії, Інфантіно назвав Росію дружньою і миролюбивою країною.

    «Для мене величезне задоволення стояти сьогодні перед вами і сказати кілька слів після чудового виступу президента Росії Володимира Путіна. Я вітаю всіх вас на фінальній церемонії жеребкування чемпіонату світу-2018. Хочу подякувати Росії, Володимиру Путіну, уряду Росії, всім волонтерам за допомогу в організації цього великого свята. Спасибі всім 11 містам, які прийматимуть матчі. Спасибі всім тим, хто приїде з усього світу», - зазначив він.

    «Всі знають, що Росія - дружня і миролюбна країна, з якою можна святкувати і вшановувати це велике свято. Я вірю, що цей досвід буде позитивним для всіх, хто збереться влітку», - вважає Інфантіно.

    Нагадаємо, 1-го грудня відбулося жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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