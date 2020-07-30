У Швейцарії порушили кримінальну справу проти президента ФІФА



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Джанні Інфантіно відзначається надзвичайною прихильністю до Росії Світлина - FIFA Colonialism

Джанні Інфантіно – людина, яка змінила на посаді звинуваченого в корупції Зеппа Блаттера

У Швейцарії порушили кримінальну справу проти президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно.

За даними газети Tages-Anzeiger, справа була порушена і проти головного прокурора Верхнього Вале Рінальдо Арнольда. Уточнюється, що Інфантіно і Арнольд були учасниками таємних зустрічей з генпрокурором Швейцарії Майклом Лаубером, який залишив цей пост раніше в липні. Зустрічі відбувалися на тлі розслідування справ про корупцію у ФІФА.

Інфантіно обраний президентом ФІФА 26 лютого 2016 року. На посаді він замінив звинуваченого в корупції Зеппа Блаттера. 5 червня 2019 року Джанні переобрали на другий термін.

Нещодавно Інфантіно назвав чемпіонат світу-2018 у Росії найкращим в історії.

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