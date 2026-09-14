Президент гандбольного клубу «Рівне» розповів про конфлікт на АЗС у Польщі

Під час поїздки до Польщі гадболістки відчули на собі ксенофобне ставлення від однієї з працівниць АЗС

Гандбольний клуб «Рівне» під час передсезонного збору в Польщі зіткнувся з неприємним випадком під час зупинки на одній з АЗС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «24 канал».

Неприємна ситуація на заправці

Кільком українським гандболісткам відмовилися продавати каву на автозаправці після того, як працівниця дізналася, що вони з України. Про це розповів президент команди Юрій Ліпський. За його словами, після приїзду команди до готелю в Каліші делегацію попросили деякий час зачекати. Частина гравчинь вирішила скористатися паузою та зайти на розташовану неподалік АЗС. «Дівчата сходили на заправку взяти каву. Там працювала жінка, яка не захотіла нас обслуговувати навіть за гроші, коли почула, що ми українці. Вона нам нічого не продала», – розповів Ліпський.

Після цього президент рівненського клубу поспілкувався з представниками інших польських команд. За його словами, деякі з них також помічають зміни у ставленні частини поляків до українців. «Спілкуючись з іншими колегами з Польщі, вони теж кажуть, що є деякі люди, які до нас ставляться не так, як колись. Думаю, зміна президента у сусідній країні та загальний курс влади вплинули на це», – зазначив Ліпський.

Майбутня співпраця з польською стороною

Водночас неприємний епізод не завадив рівненському клубу домовитися про подальшу співпрацю з польською стороною. Президент клубу з Каліша запропонував «Рівному» підписати меморандум, який охоплюватиме як дорослі, так і дитячі команди. Завдяки цьому польська сторона готова приймати українських гандболісток у себе та організовувати спільні турніри. Сам збір «Рівного» у Польщі, попри інцидент, був доволі продуктивним: команда провела кілька спарингів та готувалася до нового сезону жіночої Суперліги.

Нагадаємо, що Федерація гандболу України вимагає пояснень від IHF після повернення Росії до міжнародних змагань. «За останні п’ять років ми не отримали від IHF жодної реальної допомоги. Ані Ви, ані жоден інший представник IHF не відвідали Україну останнім часом. Ані Ви, ані жоден інший представник IHF не відвідали Україну за останні п’ять років. Ви просто не маєте власного уявлення і жодного розуміння того, що насправді відбувається в нашій країні. Рішення такої ваги, як щойно прийняте, не повинні ухвалюватися без реального ознайомлення з дійсністю на місці», – зазначено у заяві від ФГУ.