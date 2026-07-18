Федерація гандболу України вимагає пояснень від IHF після повернення Росії до міжнародних змагань

ФГУ: За останні п’ять років ми не отримали від IHF жодної реальної допомоги

Федерація гандболу України опублікувала відкрите звернення до президента Міжнародної федерації гандболу (IHF) Хассана Мустафи щодо повернення до міжнародних змагань російських та білоруських команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФГУ.

На початку липня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження виступів спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Водночас рішення щодо допуску атлетів з країни-агресорки залишилося за спортивними федераціями.

Посилаючись на заяву МОК, Міжнародна федерація гандболу прийняла рішення щодо зняття санкцій зі збірних Росії та Білорусі та повернення їх до виступів у турнірах під егідою організації. Рішення Міжнародної федерації гандболу означає, що Росія та Білорусь можуть брати участь у турнірах зі своєю національною символікою: прапором та гімном.

Гандбол – другий командний вид спорту, де з Росії та Білорусі зняли санкції після оновлених рекомендацій МОК. Перед цим подібне рішення ухвалили і у волейболі.

«За останні п’ять років ми не отримали від IHF жодної реальної допомоги. Ані Ви, ані жоден інший представник IHF не відвідали Україну останнім часом. Ані Ви, ані жоден інший представник IHF не відвідали Україну за останні п’ять років. Ви просто не маєте власного уявлення і жодного розуміння того, що насправді відбувається в нашій країні. Рішення такої ваги, як щойно прийняте, не повинні ухвалюватися без реального ознайомлення з дійсністю на місці.

Підтверджуємо отримання Вашого листа від 15 липня 2026 року щодо рішень Ради IHF від 3 липня 2026 року та 12 липня 2026 року про скасування заборони, введеної 4 березня 2022 року, на участь російських та білоруських команд, офіційних осіб і суддів у заходах та діяльності IHF. Федерація гандболу України сприймає ці рішення вкрай негативно і з глибоким жалем.

Просимо надати роз’яснення щодо таких питань:

– Яким чином планується гарантувати, що російські та білоруські команди й офіційні особи не матимуть структурних або фінансових зв’язків із державними чи військовими установами своїх країн, особливо зважаючи на чітко задокументовану інтеграцію російського спорту в державну систему?

– Як планується запобігати ситуаціям, коли українські команди чи клуби будуть змушені грати у прямих матчах проти російських або білоруських команд у межах змагань IHF як під час війни, так і після її завершення?

– Які механізми передбачає IHF для оперативного скасування прийнятих рішень у разі подальшої ескалації чи нових воєнних злочинів?

Федерація гандболу України шанобливо закликає IHF переглянути свої рішення від 3 та 12 липня 2026 року або, щонайменше, призупинити їх дію до припинення бойових дій. Водночас просимо IHF підкріпити свої неодноразові обіцянки підтримки конкретними, перевірюваними заходами – чи то у формі фінансової допомоги, організаційної підтримки при проведенні міжнародних матчів, чи то цільових програм для наших молодих гравчинь і гравців, які проживають за кордоном. Підтверджуємо свою готовність до конструктивного діалогу з IHF і залишаємося відкритими до переговорів у будь-який час», – йдеться у заяві ФГУ.

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) вирішила відновити права російських команд. Збірні Росії повернули в рейтинги ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних змаганнях. Зокрема, теоретично представники країни-агресорки зможуть поборотися за вихід на жіночий та чоловічий чемпіонати світу 2027 року.