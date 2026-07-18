Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Федерація гандболу України вимагає пояснень від IHF після повернення Росії до міжнародних змагань

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Федерація гандболу України вимагає пояснень від IHF після повернення Росії до міжнародних змагань
Федерація гандболу України опублікувала відкрите звернення до Міжнародної федерації гандболу
фото: IHF

ФГУ: За останні п’ять років ми не отримали від IHF жодної реальної допомоги

Федерація гандболу України опублікувала відкрите звернення до президента Міжнародної федерації гандболу (IHF) Хассана Мустафи щодо повернення до міжнародних змагань російських та білоруських команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФГУ.

На початку липня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження виступів спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Водночас рішення щодо допуску атлетів з країни-агресорки залишилося за спортивними федераціями.

Посилаючись на заяву МОК, Міжнародна федерація гандболу прийняла рішення щодо зняття санкцій зі збірних Росії та Білорусі та повернення їх до виступів у турнірах під егідою організації. Рішення Міжнародної федерації гандболу означає, що Росія та Білорусь можуть брати участь у турнірах зі своєю національною символікою: прапором та гімном.

Гандбол – другий командний вид спорту, де з Росії та Білорусі зняли санкції після оновлених рекомендацій МОК. Перед цим подібне рішення ухвалили і у волейболі.

«За останні п’ять років ми не отримали від IHF жодної реальної допомоги. Ані Ви, ані жоден інший представник IHF не відвідали Україну останнім часом. Ані Ви, ані жоден інший представник IHF не відвідали Україну за останні п’ять років. Ви просто не маєте власного уявлення і жодного розуміння того, що насправді відбувається в нашій країні. Рішення такої ваги, як щойно прийняте, не повинні ухвалюватися без реального ознайомлення з дійсністю на місці.

Підтверджуємо отримання Вашого листа від 15 липня 2026 року щодо рішень Ради IHF від 3 липня 2026 року та 12 липня 2026 року про скасування заборони, введеної 4 березня 2022 року, на участь російських та білоруських команд, офіційних осіб і суддів у заходах та діяльності IHF. Федерація гандболу України сприймає ці рішення вкрай негативно і з глибоким жалем.

Просимо надати роз’яснення щодо таких питань:

– Яким чином планується гарантувати, що російські та білоруські команди й офіційні особи не матимуть структурних або фінансових зв’язків із державними чи військовими установами своїх країн, особливо зважаючи на чітко задокументовану інтеграцію російського спорту в державну систему?

– Як планується запобігати ситуаціям, коли українські команди чи клуби будуть змушені грати у прямих матчах проти російських або білоруських команд у межах змагань IHF як під час війни, так і після її завершення?

– Які механізми передбачає IHF для оперативного скасування прийнятих рішень у разі подальшої ескалації чи нових воєнних злочинів?

Федерація гандболу України шанобливо закликає IHF переглянути свої рішення від 3 та 12 липня 2026 року або, щонайменше, призупинити їх дію до припинення бойових дій. Водночас просимо IHF підкріпити свої неодноразові обіцянки підтримки конкретними, перевірюваними заходами – чи то у формі фінансової допомоги, організаційної підтримки при проведенні міжнародних матчів, чи то цільових програм для наших молодих гравчинь і гравців, які проживають за кордоном. Підтверджуємо свою готовність до конструктивного діалогу з IHF і залишаємося відкритими до переговорів у будь-який час», – йдеться у заяві ФГУ.

Нагадаємо, Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) вирішила відновити права російських команд. Збірні Росії повернули в рейтинги ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних змаганнях. Зокрема, теоретично представники країни-агресорки зможуть поборотися за вихід на жіночий та чоловічий чемпіонати світу 2027 року.

Теги: МОК гандбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірну України з баскетболу важко уявити без Андрія Войналовича
Баскетболіст збірної України Андрій Войналович: Сімейний бізнес ні до чого не доведе, тому пішов своєю стежкою Реклама
5 липня, 11:42
У МОК можуть виникнути проблеми з фінансуванням
Естонія вимагатиме від Єврокомісії позбавити фінансування МОК після зняття санкцій з Росії
8 липня, 18:26
Ковентрі очолює МОК з 2025 року
Легендарний хокеїст заявив, що очільниця МОК Ковентрі несе відповідальність за загибель українців
9 липня, 09:52
МОК стверджував, що ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на українських територіях
«Крим наш, Новоросія наша». МОК відреагував на скандальну заяву керівника російського спорту
12 липня, 11:23
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях
Очільники МЗС країн ЄС засудили рішення МОК щодо зняття санкцій з Росії
13 липня, 22:17
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях
Дев'ять країн ЄС пропонують позбавити МОК фінансування через скандальне рішення щодо Росії
14 липня, 14:43

Новини

«Полісся» посилило склад легіонером з українського клубу
«Полісся» посилило склад легіонером з українського клубу
Олійникова поступилася у півфіналі турніру WTA 250 в Яссах
Олійникова поступилася у півфіналі турніру WTA 250 в Яссах
Федерація гандболу України вимагає пояснень від IHF після повернення Росії до міжнародних змагань
Федерація гандболу України вимагає пояснень від IHF після повернення Росії до міжнародних змагань
Білий дім став на бік збірної Аргентини в ситуації з банером про Фолклендські острови
Білий дім став на бік збірної Аргентини в ситуації з банером про Фолклендські острови
Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні
Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні
Трубін може перейти до італійського гранду
Трубін може перейти до італійського гранду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2026
68K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot
58K
Влада Грузії дозволила знести відомий архітектурний символ епохи Саакашвілі

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Вчора, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua