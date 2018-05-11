Президент Хорватії планує відвідати футбольний Чемпіонат світу у Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колінда Грабар-Кітарович. Фото ТАСС

Всупереч закликам британської влади Загреб відмовився бойкотувати Мундіаль в РФ

Президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович має намір приїхати на майбутній Чемпіонат світу з футболу, який пройде влітку 2018 року у Росії.

Про це повідомили у прес-службі адміністрації глави держави, зазначивши, що остаточне рішення буде прийнято в залежності від робочого графіка президента.

У Росії 14 червня 2018 року стартує світова першість з футболу за участю 32 національних команд.

В РФ очікують приїзду не тільки уболівальників, але і політиків з країн-учасниць чемпіонату. Одним з почесних гостей спортивного заходу повинна стати президент Хорватії.

«Президент Хорватії хоче відвідати Чемпіонат світу з футболу у Росії. Однак зараз немає впевненості у тому, що глава держави знайде вільний час для поїздки, враховуючи офіційні зобов'язання Колінди Грабар-Кітарович», - заявили у прес-службі адміністрації президента Хорватії.

Таким чином офіційні представники західно-балканської країни не стануть бойкотувати ЧС-2018.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що депутати, члени королівської сім'ї й уряду, а також інші високопоставлені представники цієї держави не поїдуть на Мундіаль в РФ.

Джерело: Известия