Президент УАФ Павелко звернувся до «ворогів українського футболу»



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Андрій Павелко 24 канал

Андрій Павелко взяв участь у роботі конгресу ФІФА в день обшуків у офісі очолюваної ним асоціації

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко звернувся до «ворогів українського футболу», коментуючи обшуки в офісі очолюваної ним організації, які 5 червня проводили слідчі НАБУ.

«Друзям дякую за підтримку! Ворогам українського футболу скажу лише одне: не дочекаєтеся! В УАФ все добре, команда працює в штатному режимі і ми готуємось до надважливих для України поєдинків — матчу 1/4 фіналу ЧС-2019 збірної U-20 7 червня у Польщі і кваліфікаційних матчів до Євро-2020 національної збірної, які відбудуться у Львові 7 та 10 червня», - написав Павелко в мережі Фейсбук.

Очільник УАФ також повідомив, що конгрес ФІФА вирішив збільшити кількість учасників фінального турніру чемпіонату світу з футболу з 32 до 48-ми команд. Це нововведення почне діяти з ЧС-2026, який відбуватиметься одразу в трьох країнах: Канаді, США та Мексиці.

Нагадаємо, 5 червня в день роботи конгресу ФІФА слідчі НАБУ проводили обшуки в офісі УАФ у ході розслідування справи про розкрадання державних коштів при закупівлі штучних футбольних полів, до чого може бути причетний очільник УАФ.