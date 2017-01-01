Президент УЄФА натякнув, що у цьому сезоні «ПСЖ» та «Мілан» не виключать з єврокубків

За словами Чеферіна, розслідування про порушення фінансового fair-play все ще триває

Наразі немає рішень щодо розслідування про порушення фінансового fair-play у минуле трансферне вікно. Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін. Він зазначив, що до зимового трансферного вікна рішень точно не буде. Розслідування ведеться відносно ряду клубів, включаючи «ПСЖ» та «Мілан». «Мені поки нічого



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Александер Чеферін

За словами Чеферіна, розслідування про порушення фінансового fair-play все ще триває

Наразі немає рішень щодо розслідування про порушення фінансового fair-play у минуле трансферне вікно.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

Він зазначив, що до зимового трансферного вікна рішень точно не буде.

Розслідування ведеться відносно ряду клубів, включаючи «ПСЖ» та «Мілан».

«Мені поки нічого сказати, - цитує La Reppublica Чеферін. - Розслідування триває. Рішення повинно бути прийнято до наступного сезону».

«У наступне зимове вікно «ПСЖ» може діяти на ринку вільно. Ми працюємо і над справою «Мілана». Але нічого не можу сказати. Подивимося, як все складеться», - передає його слова «Спорт-Экспресс».

Нагадаємо, була інформація, що УЄФА може виключити «Мілан» з єврокубків.

Водночас, Іспанська ліга добивається виключення «ПСЖ» з єврокубків.

Також повідомлялося, що президент УЄФА готовий виключити «ПСЖ» з єврокубків через дорогі трансфери.