Президент Всесвітньої боксерської ради хоче нагородити Усика діамантовим поясом

У ЗМІ стверджують, що українському боксеру дадуть особливий пояс

Українець Олександр Усик (14-0, 11 КО), перший фіналіст турніру важковаговиків (до 90,7 кг) Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), буде нагороджений діамантовим поясом Всесвітньої боксерської ради (WBC). Принаймні, про це стверджує bokser.org. 27 січня у Ризі (Латвія) українець у близькому, конкурентному поєдинку здобув перемогу над місцевим



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Олександр Усик

У ЗМІ стверджують, що українському боксеру дадуть особливий пояс

Українець Олександр Усик (14-0, 11 КО), перший фіналіст турніру важковаговиків (до 90,7 кг) Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), буде нагороджений діамантовим поясом Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Принаймні, про це стверджує bokser.org.

27 січня у Ризі (Латвія) українець у близькому, конкурентному поєдинку здобув перемогу над місцевим чемпіоном Майрісом Брієдісом (23-1, 18 КО), додавши у свою колекцію другий титул.

Тепер Олександр Усик – чемпіон світу за версіями WBC та WBO.

Джерело повідомляє, що президент WBC Маурісіо Сулейман дивився поєдинок на власні очі та залишився у захваті від побаченого.

«Жодних сумнівів у тому, що це був найкращий поєдинок в історії важкої ваги. І це була одна з найбільш гучних вболівальницьких підтримок, які я коли-небудь чув», - сказав він.

Також Маурісіо планує відвідати Сочі (Росія) – 3 лютого там визначиться другий фіналіст турніру.

За право оскаржити звання найкращого тяжа світу поборються чемпіон IBF Мурат Гассієв (25-0, 18 КО) з Росії та чемпіон WBA Юніер Дортікос (22-0, 21 КО) з Куби.

Джерело: vringe.com