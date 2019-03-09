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    Президент WBC запропонував, щоб чемпіони за різними версіями визначали єдиного чемпіона

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    Маурісіо Сулейман бажає, щоб спортивний принцип не поступався бізнесовому - Президент WBC запропонував, щоб чемпіони за різними версіями визначали єдиного чемпіона
    Маурісіо Сулейман бажає, щоб спортивний принцип не поступався бізнесовому
    Укрінформ

    Мауріcіо Сулейман вважає, що нинішня ситуація в професійному боксі шкодить спорту

    Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Мауріcіо Сулейман вважає, що професіональному боксу потрібні об'єднані чемпіони.

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    Для цього треба організувати глобальний турнір серед володарів титулів за всіма основними версіями.

    «Ситуація у боксі дуже складна і заплутана, - сказав Сулейман. - Коли чемпіон, який об'єднав декілька поясів, втрачає їх, оскільки організації не можуть домовитися, це шкодить спорту. Я пропоную: давайте проведемо турнір серед чемпіонів. WBC - проти WBA, IBF - проти WBO. Переможці зустрінуться один з одним і визначать єдиного чемпіона, на якого орієнтуватимуться всі чотири організації».

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    Джерело: klitschko-brothers.com

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    бокс IBF WBC WBA WBO Мауріcіо Сулейман
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