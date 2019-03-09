Президент WBC запропонував, щоб чемпіони за різними версіями визначали єдиного чемпіона



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Маурісіо Сулейман бажає, щоб спортивний принцип не поступався бізнесовому Укрінформ

Мауріcіо Сулейман вважає, що нинішня ситуація в професійному боксі шкодить спорту

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Мауріcіо Сулейман вважає, що професіональному боксу потрібні об'єднані чемпіони.

Для цього треба організувати глобальний турнір серед володарів титулів за всіма основними версіями.

«Ситуація у боксі дуже складна і заплутана, - сказав Сулейман. - Коли чемпіон, який об'єднав декілька поясів, втрачає їх, оскільки організації не можуть домовитися, це шкодить спорту. Я пропоную: давайте проведемо турнір серед чемпіонів. WBC - проти WBA, IBF - проти WBO. Переможці зустрінуться один з одним і визначать єдиного чемпіона, на якого орієнтуватимуться всі чотири організації».

Джерело: klitschko-brothers.com