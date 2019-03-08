Ломаченко: «Мейвезер і Девіс - бізнесмени, а не спортсмени, вони просто роблять гроші»



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Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) вважає, що Джервонта Девіс і Флойд Мейвезер думають тільки про гроші.

«Девіс і Мейвезер - бізнесмени, а не спортсмени, вони просто роблять гроші. Я - спортсмен, я хочу битися з найкращими боксерами в історії.



Коли Педраса бився з Девісом, йому довелося зганяти багато ваги. Він [Педраса] бився з Девісом у своїй ваговій категорії, на відміну від мене.



Коли Педраса бився з Девісом, він постійно наступав, йшов вперед, але коли він бився зі мною - він відступав», - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, що 12 квітня в Лос-Анджелесі Ломаченко проведе черговий захист своїх чемпіонських титулів у бою проти британця Ентоні Кролли.

