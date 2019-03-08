  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ломаченко: «Мейвезер і Девіс - бізнесмени, а не спортсмени, вони просто роблять гроші»

    • Розсилка
    Ломаченко: «Мейвезер і Девіс - бізнесмени, а не спортсмени, вони просто роблять гроші»
    Top Rank

    Українець розкритикував американських боксерів

    Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) вважає, що Джервонта Девіс і Флойд Мейвезер думають тільки про гроші.

    Читайте також

    «Девіс і Мейвезер - бізнесмени, а не спортсмени, вони просто роблять гроші. Я - спортсмен, я хочу битися з найкращими боксерами в історії.

    Коли Педраса бився з Девісом, йому довелося зганяти багато ваги. Він [Педраса] бився з Девісом у своїй ваговій категорії, на відміну від мене.

    Коли Педраса бився з Девісом, він постійно наступав, йшов вперед, але коли він бився зі мною - він відступав», - сказав Ломаченко.

    Нагадаємо, що 12 квітня в Лос-Анджелесі Ломаченко проведе черговий захист своїх чемпіонських титулів у бою проти британця Ентоні Кролли.

    Читайте також
    Василь Ломаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ