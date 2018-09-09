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    Президент «Зорі» отримав у подарунок 17,8 млн грн від своєї бабусі

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    Фото: Євген Геллер: uk.wikipedia.org - Президент «Зорі» отримав у подарунок 17,8 млн грн від своєї бабусі
    Фото: Євген Геллер: uk.wikipedia.org

    Цікавий факт з декларації Євгена Геллера

    Президент «Зорі» Євген Геллер задекларував за минулий рік дохід в розмірі 17,8 мільйони гривень. Його функціонер отримав від своєї бабусі, 97-річної Ольги Фрідман, у подарунок.

    Окрім посади президента «Зорі», Геллер також є депутатом Верховної ради України, від партії «Відродження».

    Посаду президента луганського клубу Геллер обіймає з 2009 року.

    Раніше повідомлялося, що Євген Геллер переконав головного тренера Юрія Вернидуба відмовитися від варіанту з відходом з клубу, після чого «Зоря» розгромила на виїзді «Арсенал-Київ» (5: 0) у сьомому турі УПЛ.

    Джерело: Sportarena.com

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