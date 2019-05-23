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    Президента «ПСЖ» підозрюють в хабарництві

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    Нассер Аль-Хелаіфі&nbsp; - Президента «ПСЖ» підозрюють в хабарництві
    Нассер Аль-Хелаіфі 
    Alchetron

    Нассер Аль-Хелаіфі може бути причетним до спроб підкупу при визначені господарів чемпіонату світу з легкої атлетики 2019 року

    У Франції звинувачують президента футбольного клубу «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаіфі в причетності до корупційних діянь під час визначення господаря чемпіонату світу з легкої атлетики 2019 року.

    Слідство вважає, що сім’я Аль-Хелаіфі перерахувала 2011 року через свою компанію Qatar Sports Investment 3,5 мільйона доларів компанії сина колишнього президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, інформує AFP.

    Катар претендував на проведення чемпіонатів світу 2017 та 2019 року і виборов право на другий турнір.

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