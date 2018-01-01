Президента «Сталі» дискваліфікували за нецензурну лайку на адресу арбітра
- Сьогодні, 13:33
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Вардан Ісраелян отримав умовне відсторонення на кілька місяців
Президента «Сталі» Вардана Ісраеляна умовно дискваліфікували на три місяці за нецензурні висловлювання на адресу арбітра.
Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на «Футбол NEWS».
Це сталося у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги «Зірка» - «Сталь» (1:0).
Тоді суддя зустрічі Володимир Новохатній дав 16 жовтих карток, вилучив по одному гравцю з кожної команди, а також головного тренера «Сталі» Ніколая Костова.
У підтрибунному приміщенні виник конфлікт, у якому, за даними очевидців, Вардан Ісраелян допустив нецензурні висловлювання у сторону головного судді матчу.
Клуб уже отримав рішення у справі та збирається подати апеляцію.
Нагадаємо, фанати «Сталі» вимагають у керівництва клубу відмовитися від бренду через переїзд у столицю.
Додамо, що у Москві за шахрайство затримали співзасновника донецького футбольного клубу «Металург», який мав відношення до «Сталі».