Президента «Сталі» дискваліфікували за нецензурну лайку на адресу арбітра

Вардан Ісраелян отримав умовне відсторонення на кілька місяців

Президента «Сталі» Вардана Ісраеляна умовно дискваліфікували на три місяці за нецензурні висловлювання на адресу арбітра. Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на «Футбол NEWS». Це сталося у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги «Зірка» - «Сталь» (1:0). Тоді суддя зустрічі Володимир