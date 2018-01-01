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    Президента «Сталі» дискваліфікували за нецензурну лайку на адресу арбітра

    Вардан Ісраелян отримав умовне відсторонення на кілька місяців
    Президента «Сталі» Вардана Ісраеляна умовно дискваліфікували на три місяці за нецензурні висловлювання на адресу арбітра. Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на «Футбол NEWS». Це сталося у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги «Зірка» - «Сталь» (1:0). Тоді суддя зустрічі Володимир
    • Сьогодні, 13:33
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    Вардан Ісраелян
    Вардан Ісраелян

    Вардан Ісраелян отримав умовне відсторонення на кілька місяців

    Президента «Сталі» Вардана Ісраеляна умовно дискваліфікували на три місяці за нецензурні висловлювання на адресу арбітра.

    Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на «Футбол NEWS».

    Це сталося у матчі 18-го туру української Прем’єр-ліги «Зірка» - «Сталь» (1:0).

    Тоді суддя зустрічі Володимир Новохатній дав 16 жовтих карток, вилучив по одному гравцю з кожної команди, а також головного тренера «Сталі» Ніколая Костова.

    У підтрибунному приміщенні виник конфлікт, у якому, за даними очевидців, Вардан Ісраелян допустив нецензурні висловлювання у сторону головного судді матчу.

    Клуб уже отримав рішення у справі та збирається подати апеляцію.

    Нагадаємо, фанати «Сталі» вимагають у керівництва клубу відмовитися від бренду через переїзд у столицю.

    Додамо, що у Москві за шахрайство затримали співзасновника донецького футбольного клубу «Металург», який мав відношення до «Сталі».

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