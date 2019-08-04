Зінченко переміг з «Манчестер Сіті» в Суперкубку Англії (відео)



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Зінченко в матчі проти «Ліверпуля» Yahoo!Sports

Наш футболіст здобув черговий трофей в Англії

«Манчестер Сіті» захисника збірної України Олександра Зінченка переміг в серії пенальті «Ліверпуль» у матчі за Суперкубок Англії.

«Ліверпуль» - «Манчестер Сіті» - 1:1 (пенальті - 4:5)

Гол: 0:1 – Стерлінг (12). 1:1 – Матіп (77).

«Ліверпуль»: Аліссон - Александер-Арнольд (Матіп, 67), Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум - Салах, Фірміно (Шакірі, 79), Орігі (Окслейд-Чемберлен, 79).

«Манчестер Сіті»: Браво - Уокер, Стоунз, Отаменді, Зінченко - Де Брюйне (Фоден, 89), Родрі, Д. Сілва (Гюндоган, 61) - Б. Сілва, Стерлінг, Сане (Жезус, 13).

Попередження: Де Брюйне (33), Гвардиола (43).

Швидкий гол Стерлінга додав «Манчестер Сіті» упевненості. Упродовж більшої частини ігрового часу команда Гвардіоли більше контролювала м’яч.

Та збільшити перевагу «містянам» не вдавалося. «Ліверпуль» натомість у другому таймі випередив суперника за ударами в площину воріт.

На 77-й хвилині кількість переросла в якість. Матіп, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок.

У підсумку переможець визначився в серії післяматчевих пенальті. Точнішими були футболісти «Сіті». Вони реалізували всі п’ять спроб. Також забив Зінченко. Для українця це вже сьомий трофей у складі «Манчестер Сіті» та другий Суперкубок.