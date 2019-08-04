Зінченко переміг з «Манчестер Сіті» в Суперкубку Англії (відео)
Наш футболіст здобув черговий трофей в Англії
«Манчестер Сіті» захисника збірної України Олександра Зінченка переміг в серії пенальті «Ліверпуль» у матчі за Суперкубок Англії.
«Ліверпуль» - «Манчестер Сіті» - 1:1 (пенальті - 4:5)
Гол: 0:1 – Стерлінг (12). 1:1 – Матіп (77).
«Ліверпуль»: Аліссон - Александер-Арнольд (Матіп, 67), Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум - Салах, Фірміно (Шакірі, 79), Орігі (Окслейд-Чемберлен, 79).
«Манчестер Сіті»: Браво - Уокер, Стоунз, Отаменді, Зінченко - Де Брюйне (Фоден, 89), Родрі, Д. Сілва (Гюндоган, 61) - Б. Сілва, Стерлінг, Сане (Жезус, 13).
Попередження: Де Брюйне (33), Гвардиола (43).
Швидкий гол Стерлінга додав «Манчестер Сіті» упевненості. Упродовж більшої частини ігрового часу команда Гвардіоли більше контролювала м’яч.
Та збільшити перевагу «містянам» не вдавалося. «Ліверпуль» натомість у другому таймі випередив суперника за ударами в площину воріт.
На 77-й хвилині кількість переросла в якість. Матіп, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок.
У підсумку переможець визначився в серії післяматчевих пенальті. Точнішими були футболісти «Сіті». Вони реалізували всі п’ять спроб. Також забив Зінченко. Для українця це вже сьомий трофей у складі «Манчестер Сіті» та другий Суперкубок.