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    Призер чемпіонату світу з плавання помер після тренування у віці 26 років

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    Кеннет То - Призер чемпіонату світу з плавання помер після тренування у віці 26 років
    Кеннет То

    Причина смерті плавця поки залишається невідомою

    У Флориді (США) помер гонконгський плавець Кеннет То, повідомляє Southern China Morning Post.

    Володар 17 національних рекордів відчув себе погано в роздягальні після тренування. Він терміново був доставлений в лікарню, де і помер в понеділок увечері. У США спортсмен проходив тримісячний курс навчання в університеті Флориди.

    Причина смерті плавця поки залишається невідомою. За словами президента Гонконгської асоціації любительського плавання Ронні Вонг Ман-чу, То був «головною надією країни на участь в літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо».

    «Ми все ще чекаємо детальнішої інформації про інцидент, що стався у Сполучених Штатах. Але ми висловлюємо наше глибоке співчуття родині Кеннета», - сказав Вонг Ман-чу.

    Головним досягненням в кар'єрі То була срібна медаль, завойована на чемпіонаті світу 2013 року в Барселоні.

    Джерело: Чемпионат.com

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