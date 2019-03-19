Призер чемпіонату світу з плавання помер після тренування у віці 26 років



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Кеннет То

Причина смерті плавця поки залишається невідомою

У Флориді (США) помер гонконгський плавець Кеннет То, повідомляє Southern China Morning Post.

Володар 17 національних рекордів відчув себе погано в роздягальні після тренування. Він терміново був доставлений в лікарню, де і помер в понеділок увечері. У США спортсмен проходив тримісячний курс навчання в університеті Флориди.

Причина смерті плавця поки залишається невідомою. За словами президента Гонконгської асоціації любительського плавання Ронні Вонг Ман-чу, То був «головною надією країни на участь в літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо».

«Ми все ще чекаємо детальнішої інформації про інцидент, що стався у Сполучених Штатах. Але ми висловлюємо наше глибоке співчуття родині Кеннета», - сказав Вонг Ман-чу.

Головним досягненням в кар'єрі То була срібна медаль, завойована на чемпіонаті світу 2013 року в Барселоні.

Джерело: Чемпионат.com