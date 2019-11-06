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    Призерка чемпіонату світу з гімнастики розповіла, як знімалася у порнофільмах (відео)

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    <span>Верона ван де Лер виблискувала в гімнастиці, а тепер проявляє себе на трохи іншому поприщі</span> - Призерка чемпіонату світу з гімнастики розповіла, як знімалася у порнофільмах (відео)
    Верона ван де Лер виблискувала в гімнастиці, а тепер проявляє себе на трохи іншому поприщі
    Instagram Верони ван де Лер

    Спортсменка підсумувала кар'єру

    Колишня голландська гімнастка Верона ван де Лер розповіла про роботу в порноіндустрії. Її слова наводить The Sun.

    Ван де Лер заявила, що вісім років знімалася у фільмах для дорослих і в кінці цього року завершує кар'єру актриси. Вона зазначила, протягом всього часу любила свою справу. За її словами, вона працювала за власними правилами, знімаючись або одна, або зі своїм молодим чоловіком.

    Гімнастка завершила спортивну кар'єру в 2008 році. У 2011-му її визнали винною в шантажі двох осіб, які перебували в таємних стосунках. Тоді ж голландка почала зніматися у фільмах для дорослих.

    Ван де Лер - срібна призерка чемпіонату світу 2002 року. У тому ж році вона стала спортсменкою року в Нідерландах. В її активі також три срібла і дві бронзи першості Європи-2002.

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    спортивна гімнастика Верона ван де Лер
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