Призначено арбітрів та офіційних осіб на матчі третього етапу Кубку України з футболу
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Розсилка
Стало відомо, хто розсудить 20 колективів на даній стадії
Комітети ФФУ призначили офіційних осіб на матчі третього попереднього етапу Кубку України-2018/2019.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Кубок України з футболу
25 вересня
ПФК «Суми» – «Карпати» (Львів)
Арбітр - Кривушкін Д.В. (Харків), асистенти арбітра - Думенко В.П. (Харків), Ісаєв А.Ю. (Запоріжжя), четвертий арбітр - Кофанов М.А. (Харків), спостерігач арбітражу - Власенко Ю.М. (Київ). Делегат ФФУ - Прохорович А.В. (ФФ Сумщини).
26 вересня
«Нива» (Вінниця) – «Гірник» (Кривий Ріг)
Арбітр - Титов О.І. (Донецьк), асистенти арбітра - Бамбурак В.Б. (Чернівці), Галинець В.В. (Рівне), четвертий арбітр - Касанов П.П. (Вінниця), спостерігач арбітражу - Даневич М.І. (Київ). Делегат ФФУ - Прозоровський М.П. (Вінницька ОФФ).
ФК «Калуш» – «Металіст 1925» (Харків)
Арбітр - Коваленко А.А. (Полтава), асистенти арбітра - Суряк Ю.Б. (Львів), Якимик Р.С. (Львів), четвертий арбітр - Липко М.М. (Івано-Франківськ), спостерігач арбітражу - Абросимов Є.О. (Одеса). Делегат ФФУ - Кузнецов М.С. (Хмельницька ОФФ). Офіцер безпеки ФФУ - Сікора В.В. (Івано-Франківська ОФФ).
СК «Дніпро-1» – «Волинь» (Луцьк)
Арбітр - Іванов Ю.В. (Донецька обл.), асистенти арбітра - Беркут О.А. (Сімферополь), Соботюк С.С. (Житомир), четвертий арбітр - Буяшов О.І. (Дніпро), спостерігач арбітражу - Даниленко М.В. (Бердянськ). Делегат ФФУ - Іщенко В.Ф. (Запорізька ОФФ).
«Зірка» (Кропивницький) – «Олімпік» (Донецьк)
Арбітр - Панчишин Д.І. (Харків), асистенти арбітра - Рєка О.Д. (Одеська обл.), Юхименко М.В. (Луцьк), четвертий арбітр - Поліщук М.П. (Кривий Ріг), спостерігач арбітражу - Лисенчук С.Г. (Київ). Делегат ФФУ - Мармач Ю.О. (ФФ Полтавщини).
«Чорноморець» (Одеса) – ФК «Олександрія»
Арбітр - Омельченко О.В. (Слов'янськ), асистенти арбітра - Альохін І.М. (Хмельницький), Шудрік Д.О. (Сімферополь), четвертий арбітр - Бакулін В.А. (Нова Каховка), спостерігач арбітражу - Шандор А.А. (Львів). Делегат ФФУ - Павленко С.М. (Одеська ОФФ).
«Черкащина-Академія» (Білозір’я) – «Арсенал» (Київ)
Арбітр - Труханов К.В. (Харків), асистенти арбітра - Синишин Ю.Т. (Івано-Франківськ), Жосан І.А. (Херсон), четвертий арбітр - Кєвліч Є.Ю. (Кропивницький), спостерігач арбітражу - Курганов В.В. (Олександрія). Делегат ФФУ - Фощій В.Г. (Черкаська ОФФ).
«Мир» (Горностаївка) – «Інгулець» (Петрове)
Арбітр - Афанасьєв О.О. (Харків), асистенти арбітра - Поважний Я.О. (Харків), Дубовий О.С. (Луганськ), четвертий арбітр - Петрова І.В. (Нова Каховка), спостерігач арбітражу - Латоша О.А. (Мелітополь). Делегат ФФУ - Володін В.М. (Херсонська ОФФ).
«Минай» (Ужгород) – МФК «Миколаїв»
Арбітр - Бич І.Г. (Київ), асистенти арбітра - Чопілко Т.Г. (Київська обл.), Вашкевич Ю.В. (Чернігів), четвертий арбітр - Запрутняк В.В. (Ужгород), спостерігач арбітражу - Левко М.В. (Чернівці). Делегат ФФУ - Наскалов В.Б. (ФФ Закарпаття).
«Кристал» (Херсон) – «Десна» (Чернігів)
Арбітр - Бондар І.І. (Київ), асистенти арбітра - Скобля В.С. (Київ), Зоренко Ю.В. (Київ), четвертий арбітр - Серпутько Г.О. (Одеса), спостерігач арбітражу - Годулян В.І. (Одеса). Делегат ФФУ - Бондаренко Ю.В. (ФФ Криму).