Призові «Полтави» за вихід в Прем'єр-лігу України в 10 разів перевищили звичайні

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Фото: Football.ua

Влітку команда внесе лише мінімальні кадрові зміни

За історичне підвищення в класі футбольний клуб «Полтава» отримав величезні призові.

Як повідомляє канал «Футбол 1», підопічні Анатолія Безсмертного за перемогу над «Чорноморцем» в перехідних матчах за право зіграти в Прем'єр-лізі отримають бонус, який в 10 разів перевищує звичні преміальні.

Крім того, як повідомлялося раніше, влітку команда внесе лише мінімальні кадрові зміни.

Президент клубу Леонід Соболєв готовий дати шанс багатьом футболістам, які виборювали право на підвищення в класі.

Раніше стало відомо, що незважаючи на те, що домашній стадіон «Полтави», «Локомотив» не має ні підігріву поля, ні освітлення, і навіть не відповідає вимогам Прем'єр-ліги по місткості, президент команди Леонід Соболєв впевнений, що його команда домашні матчі в еліті українського футболу буде грати саме на цій арені.

Джерело: MatchDay