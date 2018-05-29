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    Призові «Полтави» за вихід в Прем'єр-лігу України в 10 разів перевищили звичайні

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    Фото: Football.ua - Призові «Полтави» за вихід в Прем'єр-лігу України в 10 разів перевищили звичайні
    Фото: Football.ua

    Влітку команда внесе лише мінімальні кадрові зміни

    За історичне підвищення в класі футбольний клуб «Полтава» отримав величезні призові.

    Як повідомляє канал «Футбол 1», підопічні Анатолія Безсмертного за перемогу над «Чорноморцем» в перехідних матчах за право зіграти в Прем'єр-лізі отримають бонус, який в 10 разів перевищує звичні преміальні.

    Крім того, як повідомлялося раніше, влітку команда внесе лише мінімальні кадрові зміни.

    Президент клубу Леонід Соболєв готовий дати шанс багатьом футболістам, які виборювали право на підвищення в класі.

    Раніше стало відомо, що незважаючи на те, що домашній стадіон «Полтави», «Локомотив» не має ні підігріву поля, ні освітлення, і навіть не відповідає вимогам Прем'єр-ліги по місткості, президент команди Леонід Соболєв впевнений, що його команда домашні матчі в еліті українського футболу буде грати саме на цій арені.

    Джерело: MatchDay

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