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    «Про що говорити?», - тренер «Динамо» відмовився прийти на прес-конференцію після поразки «Шахтарю»

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    Олександр Хацкевич був сильно розчарованим - «Про що говорити?», - тренер «Динамо» відмовився прийти на прес-конференцію після поразки «Шахтарю»
    Олександр Хацкевич був сильно розчарованим
    UA-Футбол

    Олександр Хацкевич, зрозуміло, буде оштрафований

    У матчі 1/4 фіналу Кубка України «Шахтар» обіграв «Динамо» і вийшов у півфінал (1:1, 4:3 по пенальті).

    Головний тренер «біло-синіх» не захотів давати коментувати результат матчу.

    «Про що говорити?..», - так мотивував свою відмову від відвідування обов'язкової післяматчевої прес-конференції Олександр Хацкевич.

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    Джерело: UA-Футбол

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