«Про що говорити?», - тренер «Динамо» відмовився прийти на прес-конференцію після поразки «Шахтарю»
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Розсилка
Олександр Хацкевич був сильно розчарованим
UA-Футбол
Олександр Хацкевич, зрозуміло, буде оштрафований
У матчі 1/4 фіналу Кубка України «Шахтар» обіграв «Динамо» і вийшов у півфінал (1:1, 4:3 по пенальті).
Головний тренер «біло-синіх» не захотів давати коментувати результат матчу.
«Про що говорити?..», - так мотивував свою відмову від відвідування обов'язкової післяматчевої прес-конференції Олександр Хацкевич.
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Джерело: UA-Футбол