  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Продексім» розгромив білорусів в останній грі елітраунду Кубка УЄФА з футзалу

    Ця перемога не дозволила нашому клубу здобути путівку на фінальний турнір Кубка УЄФА
    Футзалісти херсонського «Продексіма» упевнено перемогли у суботу чемпіонів Білорусі мінську «Столицю» (7:3) в останній для себе грі елітного раунду Кубка УЄФА (група С), що проходить у Угорщині. М'ячі у складі українців забили Максим Бессалов  (3-тя хвилина), Богдан Свиридов (25, 39), Роніньйо (29), Олексій Фетько
    • 25 Листопада, 18:59
    • Розсилка

    Ця перемога не дозволила нашому клубу здобути путівку на фінальний турнір Кубка УЄФА

    Футзалісти херсонського «Продексіма» упевнено перемогли у суботу чемпіонів Білорусі мінську «Столицю» (7:3) в останній для себе грі елітного раунду Кубка УЄФА (група С), що проходить у Угорщині.

    М'ячі у складі українців забили Максим Бессалов  (3-тя хвилина), Богдан Свиридов (25, 39), Роніньйо (29), Олексій Фетько (37), Кирило Ципун (39), Дмитро Калуков (40). У білорусів відзначилися Михайло Грицина (1), Володимир Жданович (8) и Олександр Черник (20), повідомляє Укрінформ.

    Втім, ця локальна перемога не дозволила нашому клубу здобути путівку на фінальний турнір Кубка УЄФА, оскільки два попередні матчі він програв.  

    Доля єдиної перепустки у фінал вирішиться у поєдинку між угорським «Дьйором» та італійським «Лупаренсе». Поки що ситуація у групі така: «Лупаренсе» - 6 очок, «Продексім» - 3, «Дьйор» - 3, «Столиця» - 3. 

    Джерело: Укрінформ

    УЄФА футзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ