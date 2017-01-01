«Продексім» розгромив білорусів в останній грі елітраунду Кубка УЄФА з футзалу

Ця перемога не дозволила нашому клубу здобути путівку на фінальний турнір Кубка УЄФА

Футзалісти херсонського «Продексіма» упевнено перемогли у суботу чемпіонів Білорусі мінську «Столицю» (7:3) в останній для себе грі елітного раунду Кубка УЄФА (група С), що проходить у Угорщині. М'ячі у складі українців забили Максим Бессалов (3-тя хвилина), Богдан Свиридов (25, 39), Роніньйо (29), Олексій Фетько



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Ця перемога не дозволила нашому клубу здобути путівку на фінальний турнір Кубка УЄФА

Футзалісти херсонського «Продексіма» упевнено перемогли у суботу чемпіонів Білорусі мінську «Столицю» (7:3) в останній для себе грі елітного раунду Кубка УЄФА (група С), що проходить у Угорщині.

М'ячі у складі українців забили Максим Бессалов (3-тя хвилина), Богдан Свиридов (25, 39), Роніньйо (29), Олексій Фетько (37), Кирило Ципун (39), Дмитро Калуков (40). У білорусів відзначилися Михайло Грицина (1), Володимир Жданович (8) и Олександр Черник (20), повідомляє Укрінформ.

Втім, ця локальна перемога не дозволила нашому клубу здобути путівку на фінальний турнір Кубка УЄФА, оскільки два попередні матчі він програв.

Доля єдиної перепустки у фінал вирішиться у поєдинку між угорським «Дьйором» та італійським «Лупаренсе». Поки що ситуація у групі така: «Лупаренсе» - 6 очок, «Продексім» - 3, «Дьйор» - 3, «Столиця» - 3.

Джерело: Укрінформ