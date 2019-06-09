Продовжено покарання російських легкоатлетів



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Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій Фейсбук

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій залишила чинним покарання росіян

Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила відсторонення російських легкоатлетів від змагань.

Засідання IAAF відбулося в Монако, інформує AFP.

Членство Всеросійської федерації легкої атлетики в IAAF було призупинено ще в листопаді 2015 року. З того часу російські легкоатлети мають право виступати на міжнародних змаганнях лише в статусі нейтральних спортсменів не під державним прапором.

Раніше IAAF уже продовжувала покарання російських легкоатлетів.



