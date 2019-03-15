Промоутер анонсував бій Ломаченка з найкращим суперником в його любительській кар'єрі



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Боб Арум каже, що перед тим, як починати співпрацю з Феліксом Вердехо, радився з Ломаченком El Nuevo Día

Наразі ж Ломаченко готується до зустрічі з Ентоні Кроллою

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що може організувати бій-реванш Василь Ломаченко - Фелікс Вердехо, якщо пуерторіканський боксер проявить себе в найближчих боях.

Боб Арум зазначив, що наразі Вердехо дуже мотивований і компанія може організувати йому великий бій проти Ломаченка в кінці 2019 року або на початку 2020-го.

«Коли ми підписували Ломаченка, то просили, щоб він порадив, кого варто взяти в Top Rank, і коли ми говорили про Вердехо, то Ломаченко сказав, що провів 397 боїв у любительській кар'єрі і він був його найкращим суперником. Це була дуже хороша рекомендація, - каже Боб Арум. - Наразі Вердехо дуже мотивований і ми виставимо його проти колишнього чемпіона Браяна. Васкес буде справжнім тестом і покаже, чи зможе Вердехо стати кимось чи ні. Якщо він проявить себе, то 2020 року ми можемо зробити йому великий бій проти Ломаченка. Ніколи не пізно, ми думаємо, що це його останній шанс. Якщо він переможе Васкеса і доведе, що він зібраний, то отримає шанс стати чемпіоном світу в кінці 2019 року або на початку 2020-го».

Нагадаємо, 25-річний пуерторіканський боксер Фелікс Вердехо програв Василю Ломаченку на Олімпійських іграх-2012.

Наразі чемпіон WBA та WBO у легкій вазі українець Василь Ломаченко готується до поєдинку з британцем Ентоні Кроллою, який відбудеться в Лос-Анджелесі 12 квітня.

Джерело: Boxingscene