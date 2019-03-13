  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ентоні Кролла: «Хочу шокувати світ в бою з Ломаченком»

    • Розсилка
    Ентоні Кролла: «Хочу шокувати світ в бою з Ломаченком»
    NewsOne

    Майбутній суперник українця мріє, щоб про нього запам'ятали назавжди

    Британський боксер, який виступає в легкій вазі, Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) поділився очікуваннями від бою з Василем Ломаченком.

    Читайте також

    «Це дуже важкий виклик. Я не дурний, не ввожу себе в оману, це дуже і дуже важкий поєдинок.

    У мене не так багато навичок, як у Ломаченка. Він робить майже все краще, ніж я. Я буду боксувати з одним з кращих боксерів в світі, але я з хвилюванням чекаю цього, мене це взагалі не лякає.

    Єдина перевага, яку я буду мати в бою, - серед нас двох лише я справжній боксер в легкій вазі. Вважаю це перевагою, Ломаченко більше підходить для нижчих вагових категорій.

    У мене буде план на бій, я завжди вірю в себе, буду в хороших фізичних і психологічних кондиціях. Щиро вірю, що зможу знайти свій удар і шокувати світ.

    Це буде або кращий в кар'єрі виступ, або удар, адже я величезний андердог. Однак я не збираюся вийти в ринг тільки заради досвіду, я збираюся шокувати світ.

    Дуже, дуже мало людей чекають, що я зможу зробити одну з найшокуючих перемог в історії британського боксу, тому мені нема чого втрачати.

    Проте в мене є мотивація зробити таке, щоб мною всі пишалися. Хочу, щоб мене запам'ятали назавжди.

    Я не вважаю, що перебуваю серед кращих боксерів світу, але я боєць топ-класу - я вигравав титул чемпіона світу, перемагав чемпіонів світу і боксерів світового класу.

    Ти все життя тренуєшся заради таких поєдинків, щоб перевірити себе в справі з кращими», - сказав Кролла в інтерв'ю Press Association Sport.

    Бій Ломаченка - Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.

    Читайте також
    Василь Ломаченко Ентоні Кролла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ