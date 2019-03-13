Ентоні Кролла: «Хочу шокувати світ в бою з Ломаченком»



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NewsOne

Майбутній суперник українця мріє, щоб про нього запам'ятали назавжди

Британський боксер, який виступає в легкій вазі, Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) поділився очікуваннями від бою з Василем Ломаченком.

«Це дуже важкий виклик. Я не дурний, не ввожу себе в оману, це дуже і дуже важкий поєдинок.

У мене не так багато навичок, як у Ломаченка. Він робить майже все краще, ніж я. Я буду боксувати з одним з кращих боксерів в світі, але я з хвилюванням чекаю цього, мене це взагалі не лякає.

Єдина перевага, яку я буду мати в бою, - серед нас двох лише я справжній боксер в легкій вазі. Вважаю це перевагою, Ломаченко більше підходить для нижчих вагових категорій.

У мене буде план на бій, я завжди вірю в себе, буду в хороших фізичних і психологічних кондиціях. Щиро вірю, що зможу знайти свій удар і шокувати світ.

Це буде або кращий в кар'єрі виступ, або удар, адже я величезний андердог. Однак я не збираюся вийти в ринг тільки заради досвіду, я збираюся шокувати світ.

Дуже, дуже мало людей чекають, що я зможу зробити одну з найшокуючих перемог в історії британського боксу, тому мені нема чого втрачати.

Проте в мене є мотивація зробити таке, щоб мною всі пишалися. Хочу, щоб мене запам'ятали назавжди.

Я не вважаю, що перебуваю серед кращих боксерів світу, але я боєць топ-класу - я вигравав титул чемпіона світу, перемагав чемпіонів світу і боксерів світового класу.

Ти все життя тренуєшся заради таких поєдинків, щоб перевірити себе в справі з кращими», - сказав Кролла в інтерв'ю Press Association Sport.

Бій Ломаченка - Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.