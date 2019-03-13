Арум: «Гарсії буде неймовірно складно повернутися в легку вагу, щоб провести бій з Ломаченком»



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XSPORT.ua

Ветеран промоутерського цеху не вірить, що цей поєдинок може відбутися

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум сумнівається, що його колишньому підопічному, нинішньому чемпіону світу WBC в легкій вазі (до 61,2 кг) Майкі Гарсії (39-0, 30 КО) вдасться здолати чемпіона IBF (66,7 кг) Ерола Спенса (24-0, 21 КО) найближчими вихідними.

«Я не чекаю, що Майкі поб'є Спенса, - сказав Арум в інтерв'ю BoxingScene. - Майкі хороший боєць, але, знаєте, йому просто нічим вразити Спенса. А Спенс для нього занадто великий і просто задавить його своєю міццю».

Крім того, Арум не вірить, що Гарсія згодом зможе повернутися в легку вагу, щоб провести бій з українцем Василем Ломаченком (12-1, 9 КО).

«Майкі дуже, дуже хороший боєць, і його бій з Ломаченком був би просто ідеальний. Однак, хлопець піднімається відразу на два дивізіони і йому буде неймовірно складно повернутися назад в легку вагу - перш за все фізично. Не впевнений, що він зможе це зробити. Ми, звичайно, ще поговоримо з його братом Робертом Гарсією, дуже розумним хлопцем. Коли прийде час, ми це зробимо. Ломаченко завжди говорив, що хоче битися з Гарсією. Питання в тому, чи зможе Майки знову зробити 61,2 кг».